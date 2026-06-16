三大利多灌頂！這檔個股飆漲停創六年半新高 外資力挺重返榮耀

受惠新iPhone出貨持續遞增，加上CPO以及AI眼鏡等題材發酵，大立光（3008）16日股價開高走高，早盤即在市場買盤的大力簇擁下亮燈漲停，漲停價4,860元攀六年半來波段反彈高峰。

外資根據最新的追蹤進度認為，iPhone生產動能持續優於市場預期，預估第2季組裝量約5,200萬支，第3季則提升至5,400萬支，產量增速相對溫和，主要原因，在於新機產品組合將進一步朝向高階市場傾斜。

而在CPO方面，大立光日前於台北國際電腦展，大秀旗下CPO新品：整合稜鏡的多通道微透鏡陣列（PMLA）及多通道光纖陣列，並計畫於9月前架設好第一條光纖陣列（Fiber Array, FA）自動化試產線。

隨大立光各項利多紛紛浮現，外資圈近來也不斷按讚看好，並調升目標價，目前以花旗給予的5,325元最高，其他如小摩的3,600元、野村的4,310元等，均已被實際股價表現快速超越，表現相當強勢耀眼。