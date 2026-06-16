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UiPath 推 Coding Agent 整合平台 瞄準台灣製、金融與供應鏈 AI 落地

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

業務流程自動化業者UiPath今（16）日宣布推出「UiPath for Coding Agents」，開放企業串接不同供應商的程式開發代理（coding agent），並透過UiPath平台完成自動化流程的開發、測試、部署、監控及治理。

UiPath大中華區及蒙古區域副總裁高穎梅表示，台灣企業正積極尋求將AI從概念驗證，推進至可擴展、具治理機制且成效可衡量的企業級應用，尤其高科技製造、金融服務、醫療及供應鏈等產業，對效率、資安與法規遵循要求較高，AI代理能否與既有企業流程、開發生命週期及治理架構整合，將成為數位轉型能否產生實質效益的關鍵。

她指出，透過UiPath for Coding Agents的開放式架構，企業可依部門及應用需求選擇適合的AI代理，再利用UiPath的編排、測試、部署、監控與治理功能，將AI生成的自動化流程導入正式生產環境，讓業務人員、開發團隊及資訊部門共同參與自動化建置。

UiPath表示，目前多數coding agent仍獨立運作，與企業既有的資安政策、程式碼審查、持續整合與部署（CI／CD）流程及測試框架脫節。企業若要串接不同代理，或讓代理操作內部系統，仍經常仰賴人工交接，不僅維護難度高，也使AI帶來的生產力提升停留在單一部門或開發測試環境。

新平台採開放式設計，不限定企業使用單一AI供應商。UiPath舉例，企業可在不同部門分別使用Anthropic的Claude Code、OpenAI的Codex，未來也能接入其他coding agent；無論底層模型、代理版本或開發人員如何更換，企業仍可維持一致的執行及治理架構。

在治理方面，平台內建政策控管、稽核軌跡、憑證保管庫、角色式存取控制及執行階段管理。無論自動化流程由人員或AI代理建立，從開發、測試到正式上線，均可依企業設定的流程及權限執行。

UiPath執行長暨創辦人Daniel Dines表示，coding agent的興起正在改變企業對「開發者」的定義。未來產品經理、分析師及營運人員，也能透過自然語言描述需求、引導coding agent產出自動化流程，再經由平台完成測試、部署及治理，降低企業自動化開發的技術門檻。

UiPath指出，對既有開發人員而言，新功能可加速測試、除錯及部署；對業務分析師、流程負責人及領域專家而言，也能先透過自然語言建立自動化原型，再交由技術及IT團隊管理正式上線，藉此縮短企業從需求提出到實際部署的時間。

資安

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