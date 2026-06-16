這家網通廠法人驚天一呼 2028年挑戰大賺12個股本！

AI浪潮席捲全球，智邦（2345）再獲法人強力按讚。里昂證券在最新釋出的個股報告中指出，受惠亞馬遜（AWS）AI晶片Trainium 3能見度顯著提升，加上新世代800G與1.6T交換機專案斬獲頻傳，智邦營運成長動能萬馬奔騰。

台股16日高檔震盪，午盤時指數上漲0.6%；而智邦在里昂的看好激勵下，股價表現優於大盤，大漲2.8%。里昂給予智邦「強力看好」評級，目標價由3,100元調升至3,500元，股價潛在漲幅高逾四成，與花旗、麥格理同列法人圈最高。

里昂指出，隨先進封裝CoWoS產能缺口於2026年下半年逐步緩解，加上智邦已成功鎖定關鍵高階PCB供應，預期Trainium晶片出貨將迎來爆發期，總出貨量將由2026年的220萬顆躍升至2027年的300萬顆，且AI加速卡業務在2026-2028年營收將繳出年增72%、44%、40%的傲人成績。

此外，資料中心過渡至1.6T交換機的世代交替潮已然勢不可擋。智邦除能同時供應雲端服務巨頭（CSP）基於博通與輝達架構的800G交換機外，更已成功將戰火延續至新世代1.6T專案與NeoCloud新興雲端供應商。

鑑於產品規格升級帶動平均售價（ASP）大增，里昂將智邦2026-2028年的每股稅後純益（EPS）預估值分別上調10%、18%、20%，達到86.2元及120.07元、158.72元，年增率分別為83%、39%、32%。