傳獲美系客戶大單 法人估景碩今年獲利倍數成長、EPS 上看9.7元

市場傳出景碩（3189）接獲美系GPU server客戶CPU、GPU載板大單，營運出現新故事，且載板產業上行循環趨勢正在發生下，分析師預估，今年每股獲利（EPS）上看9.7元，而明年將持續成長。

法人機構表示，景碩4月營收40.7億元，月增3.3%、年增26.7%，5月營收41.9億元，月增3.1%、年增33%，依據4、5月營收數據，以及上游玻纖布仍有缺料議題等考量，預估6月營收將繼續增加，整體預估第2季營收為125.2億元，季增12.8%、年增30.9%，稅後純益10.3億元，季增87.4%、年增204.4%，EPS為1.9元。

展望2026年營運，受惠美系GPU server客戶載板面積與需求量放大，使景碩接獲大量外溢訂單，預期在美系大客戶CPU載板市占率可達約45%，GPU載板市占亦可達約20%，另一美系客戶亦長期為一般server供應商，大量訂單使景碩啟動新一輪擴產計畫，預計將於2027年初新增約1,000萬顆月產能，屆時ABF總產能增加約25%至5,000萬顆，BT則維持月產能2.5億顆。

考量景碩第1季ABF載板稼動率已達85%、BT載板稼動率則達75%，預期稼動率將持續向上，且在需求持續緊俏、上游CCL因原物料緊缺仍有漲價空間下，預估今年獲利將呈倍數成長，EPS上看9.7元。