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微星攜手訊連打造「最強 AI 影音創作平台」

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

隨著AI浪潮席捲全球，影音內容製作不再只是專業創作者的專利，而是每位玩家、直播主與內容創作者展現創意的必備技能。為帶來更高效、流暢的創作體驗，MSI微星（2377）攜手CyberLink訊連科技（5203），結合MSI頂級效能主機板與「威力導演 365」的AI創作核心，從硬體效能到軟體應用全面升級，為創作者打造一站式全方位創作解決方案。

即日起至2026年8月31日止，購買MSI Z890／X870(E)系列主機板並完成登錄，最高可獲得「威力導演 365」創作體驗一年與「LUCKY 龍－足球篇」限量公仔，讓您在升級效能的同時，也能盡情享受AI創作帶來的無限可能。

MSI Z890與X870(E)系列主機板專為極致效能而生，提供高規供電配置與完整散熱架構設計，能完美釋放最新多核心處理器的狂暴效能。搭配MSI獨家記憶體優化技術，不論是大容量轉檔、AI影像生成生成，還是同時開台直播與遊戲，都能運作流暢不掉幀，做你創作路上最信賴的硬體後盾。

CyberLink威力導演365內建強大的生成式AI創作功能，協助創作者大幅提升影音製作效率。透過AI自動剪片功能，可快速完成素材挑選、配樂配置、轉場套用及色彩優化等後製流程；搭配AI智慧去背、動態追蹤、語音轉文字與AI影像生成等應用，進一步降低剪輯門檻並縮短製作時間。

此外，威力導演365更提供豐富影音特效、轉場素材以及Getty Images百萬級授權素材庫，讓使用者能輕鬆完成影片剪輯、社群短影音與創意內容製作，實現效率與品質的雙重躍升。

訊連 微星

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