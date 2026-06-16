聽新聞
0:00 / 0:00
台灣大哥大 AI 醫療解決方案語音掛號、多語長照與交班摘要亮相
面對高齡化社會來臨、護理人力短缺及醫療量能吃緊等挑戰，台灣大（3045）以AI智慧醫療解決方案切入醫療核心流程，導入衛福部彰化醫院及屏東安泰醫院，大幅提升醫療場域流程運作效率、更讓病程紀錄時間縮短60%、病歷完整率提升10%，協助第一線醫護人員減輕行政負擔、提升照護效率。
台灣大將在「2026大南方AI智慧健康展」對應實際醫護痛點展出四大應用：「AI語音掛號」緩解高峰佔線、「AI語音長照服務」輔助與長者溝通、「AI自動整理交班摘要」讓護理交班自動化、「AI病程紀錄」輔助診間到手術室的紀錄。隨著全球智慧醫療市場規模預計2030年達3,852億美元，台灣大透過領先AI技術讓智慧醫療擴散至在地需求，提升民眾健康福祉。
台灣大AI服務以ASR語音辨識、TTS文字轉語音及GenAIus智慧大腦為核心，將AI從行政流程推進到病歷撰寫、交班作業與醫病溝通等核心工作。
其中ASR支援中、英、台、客多語辨識，實際解決診間、巡房紀錄負擔，而非停留在語音轉文字的功能展示。目前亦有大型公立醫療體系評估AI伺服器、AI聽寫大哥，以及ASR語音辨識技術相關合作，預計導入行政與客服流程，持續擴大智慧醫療的應用情境。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 WWDC 2026看這篇就懂！3分鐘掌握Apple最重要3大更新亮點
📢 WWDC 2026除了AI…iOS 27還有7大寶藏功能：鬧鐘音量終於獨立
📢iPhone Fold「最清楚」實機照曝光！蘋果摺疊機改護照式大小、剩1種顏色
📢 LINE免費貼圖7款！日文諧音哏「鼠咪嗎誰」必用 吉娃娃配GUCCI超迷因
📢小米空氣淨化器6開箱！過濾細菌、病毒、甲醛汙染源 過敏族殺菌高CP
📢 舊Apple Watch真的要丟了！Watch OS 27完整支援名單 連旗艦款都說掰掰
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。