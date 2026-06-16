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台灣大哥大 AI 醫療解決方案語音掛號、多語長照與交班摘要亮相

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

面對高齡化社會來臨、護理人力短缺及醫療量能吃緊等挑戰，台灣大（3045）以AI智慧醫療解決方案切入醫療核心流程，導入衛福部彰化醫院及屏東安泰醫院，大幅提升醫療場域流程運作效率、更讓病程紀錄時間縮短60%、病歷完整率提升10%，協助第一線醫護人員減輕行政負擔、提升照護效率。

台灣大將在「2026大南方AI智慧健康展」對應實際醫護痛點展出四大應用：「AI語音掛號」緩解高峰佔線、「AI語音長照服務」輔助與長者溝通、「AI自動整理交班摘要」讓護理交班自動化、「AI病程紀錄」輔助診間到手術室的紀錄。隨著全球智慧醫療市場規模預計2030年達3,852億美元，台灣大透過領先AI技術讓智慧醫療擴散至在地需求，提升民眾健康福祉。

台灣大AI服務以ASR語音辨識、TTS文字轉語音及GenAIus智慧大腦為核心，將AI從行政流程推進到病歷撰寫、交班作業與醫病溝通等核心工作。

其中ASR支援中、英、台、客多語辨識，實際解決診間、巡房紀錄負擔，而非停留在語音轉文字的功能展示。目前亦有大型公立醫療體系評估AI伺服器、AI聽寫大哥，以及ASR語音辨識技術相關合作，預計導入行政與客服流程，持續擴大智慧醫療的應用情境。

長照 台灣大 台灣大哥大

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