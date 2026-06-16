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AI先進製程發酵！特廢處理廠台鎔科技布局進入收割期

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

受惠於AI及半導體先進製程產能狂飆，半導體特廢處理廠台鎔科技（6947）業績展現強勁成長力，累計今年前5月營收年增70.45%；展望未來，高階科技廢棄物處理需求將為台鎔迎來爆發年。

台鎔科技分析年度貢獻業績三本柱，首先在半導體特廢技術壁壘方面，目前晶圓製程已從28奈米挺進至2奈米，但同時單片晶圓有害廢棄物也暴增13倍。台鎔累積數萬筆溶劑大數據，為全台唯一整合焚化與蒸餾的特廢廠，並成功切入半導體中科零廢中心代操案。

業績貢獻的第二引擎則是轉投資翰陽綠能BOO案，總投資額60億元，去年底商轉後已貢獻母公司逾60%營收，5月售電金額再創新高；發電效率達25%，年供1.56億度再生能源電力，減碳效益相當於4,808公頃森林。

另外，台鎔專注CoWoS溶劑處理及回收技術，今年貢獻度開始倍增，物理蒸餾再生產能許可量將大增30%，每年可純化3萬噸廢溶劑，與國內許多半導體製程大廠都已開始合作。

台鎔董事長陳麗麗表示，已完成民生、有害特廢、醫療廢棄物及一般事業廢棄物等全領域板塊拼圖。展望未來，將以「技術輸出與授權」的輕資產模式進軍東南亞，積極打造全方位循環經濟。

陳麗麗並指出，「台灣身為AI製造業的重鎮，為了台灣的未來，希望讓更多人重新理解環保產業並重視它，因為台鎔不僅是在處理昨天留下的問題，而是在支撐明天的產業發展！」

法人推估，台鎔能享有高溢價溢價空間，核心底氣來自不易取代的技術與能資源布局。受惠於高斜率成長的科技股特質，台鎔目前滾動本益比高達70多倍，遠超可寧衛（8422）、崑鼎（6803）等傳統環保同業的15至30倍，成為廢棄物處理市場新星，獲利有望創歷史新高。

半導體 廢棄物

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