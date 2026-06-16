台光電16日走強 分析師：加大擴產規模 無懼 PTFE 材料替代傳聞

市場傳聞，輝達下一代AI server Rubin Ultra恐捨棄M9、M10改採PTFE材料，拖累台光電（2383）近期走勢，但16日股價在早盤時，漲勢優於大盤，分析師表示，台光電加大擴產規模，無懼PTFE材料替代傳聞。

法人機構表示，PTFE材料驗證傳聞不斷，但難以撼動M9、M10為量大高階材料的主流，除目前定案仍言之過早外，PTFE材料供應商寡，量大的主運算PCB仍將聚焦在M9 M10板材。台光電為業界首家獲得認證並開始出貨M9材料的廠商，2027採用M9 AI伺服器客戶將增加，因此今年下半年、2027年營收佔比可達個位數、雙位數以上，並同時有M10材料進行認證測試，同時，第2季漲價效應及組合優化使營收展望上調。

分析師指出，台光電與客戶達成協議漲價於第2季正式生效，依不同客戶從4~6月陸續調漲售價雙位數以上，而7月1日起，所有客戶將全面採用新價格。台光電5月營收156億元，月增12%、年增115%，4、5月營收優於預期，上調第2季營收至453.5億元，季增37%。