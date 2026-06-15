Threads大規模停權帳號 數發部：已請業者協助復權並啟動調查

針對14日深夜至15日上午傳出多位名人與媒體的Threads帳號遭到封鎖，Threads是Meta旗下社群媒體平台，數發部指出，15日上午接獲民眾陳情之後，即主動與Meta台灣公司聯絡處理。數發部表示，Meta回應，初步研判可能是執行年齡驗證機制所產生的技術問題，並非針對特定族群或人士；Meta也將盡速進行解封。

數發部指出，為秉持維護國人數位權益之立場，將持續關注本事件的調查進度，要求業者對外界溝通說明、積極處理，共同維護民眾資訊安全與合法權益。

數發部表示，如果台灣Threads使用者的帳號被誤封，可循下列官方管道進行申訴：

一、Facebook 帳號停權申訴管道：

https://www.facebook.com/help/103873106370583

二、Instagram 帳號停權申訴管道：

https://help.instagram.com/366993040048856

三、Threads 帳號停權申訴管道：

https://help.instagram.com/494292066734215