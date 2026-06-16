台積電拚面板封裝…原料、零組件、設備廠等入列 相關類股喊衝
韓媒ETNews披露，台積電（2330）衝刺面板級封裝（PLP）技術，正揪伴打造相關原料、零組件、設備供應鏈，以建立量產系統。業界認為，台積電領頭下，將掀起面板級封裝熱潮，帶旺日月光投控（3711）、力成（6239）、群創（3481）、志聖（2467）、欣興（3037）、南電（8046）、景碩（3189）等面板級封裝相關台廠。
日月光投控、力成等封測巨頭都積極布局面板級封裝，日月光投控並具備業界首見310mm×310mm面板級封裝自動化產線，支援FOCoS與FOCoS-Bridge先進封裝平台，預計2027年上半年量產。
業界分析，AI晶片朝超大尺寸封裝、高頻寬與高I／O密度發展，面板級封裝被視為未來AI伺服器與兆級電晶體系統的重要關鍵，日月光投控率先卡位，將洞燭機先。
力成深化先進封裝布局，涵蓋扇出型面板級封裝（FOPLP）、TSV與Bumping等。其中，FOPLP進展順利，目前良率已達95%，預計下半年進入客戶驗證，明年上半年開始出貨。
另一方面，市場押注面板股AI化重新評價，群創透過既有面板量能，投入FOPLP技術，已陸續有成果。群創已成功打入SpaceX低軌衛星供應鏈，承接射頻（RF）晶片地端接收模組訂單，相關出貨量已較去年倍增。
法人分析，面板級封裝目前雖處於初期放量階段，隨著台積電傳出組建面板封裝團隊，相關技術進展備受矚目。後續隨群創等大廠訂單擴大、毛利率改善速度加快，群創有望逐步擺脫過去低本益比定位。
另外，在台積電全面帶動下，鑫科等獨家材料商與設備供應鏈轉型綜效顯現，後續營收獲利皆可期。
半導體PCB設備廠也搶食商機，志聖帶頭的G2C+聯盟受惠大廠導入與封測廠積極布局最具代表性。
法人預期，面板級封裝技術利用方形載板取代傳統圓形晶圓，帶動載板用量面積擴大，欣興、南電、景碩等大廠皆可望受惠。
延伸閱讀
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 WWDC 2026看這篇就懂！3分鐘掌握Apple最重要3大更新亮點
📢 WWDC 2026除了AI…iOS 27還有7大寶藏功能：鬧鐘音量終於獨立
📢iPhone Fold「最清楚」實機照曝光！蘋果摺疊機改護照式大小、剩1種顏色
📢 LINE免費貼圖7款！日文諧音哏「鼠咪嗎誰」必用 吉娃娃配GUCCI超迷因
📢小米空氣淨化器6開箱！過濾細菌、病毒、甲醛汙染源 過敏族殺菌高CP
📢 舊Apple Watch真的要丟了！Watch OS 27完整支援名單 連旗艦款都說掰掰
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。