Google進擊超級 AI NAND 大廠下波基建主角

Google將朝超級人工智慧（ASI）邁進，比現在當紅的通用人工智慧（AGI）更強大，由於ASI「要記、要讀」的資料與資訊更多，不乏長時間影片與動畫以達到「超級天才團隊」要求，引爆儲存需求倍數級增長，使得NAND晶片缺貨狀況更嚴峻，群聯（8299）、威剛（3260）等NAND相關台廠將成為大贏家。

Google報告指出，一旦AGI實現，AI能力停留在人類水平的機率並不高，後續在算力提升、多智能體協作及自我優化機制驅動下，將持續朝ASI演進。

業界認為，邁向ASI時代，海量資料儲存將成為「標配」，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）有望接棒GPU與高頻寬記憶體（HBM），成為下一波AI基礎建設主角，群聯、威剛等相關台廠「好戲才剛要開始」。

業界分析，目前主流大型語言模型主要依賴HBM進行推論運算，當AI代理開始保存長期記憶、工作紀錄、知識庫及推理歷程後，真正的瓶頸將從運算逐步轉向儲存容量，未來單一企業部署數千甚至數萬個AI代理，每個代理若配置1TB至10TB等級記憶空間，整體儲存需求將較現今企業IT架構增加數十倍。

群聯執行長潘健成先前便指出，AI時代最珍貴的資源不只是GPU，而是記憶體容量。許多企業爭搶GPU的原因，其實是希望取得更多記憶空間來承載大型模型。隨著AI代理興起，未來資料中心對高容量固態硬碟（SSD）需求將遠超過現階段生成式AI應用。

業界說明，若以Google描繪的ASI世界推估，未來可能由數萬甚至數十萬個AI代理組成虛擬組織，共同執行研發、管理及決策工作，這些數位智能不僅需要保存海量知識，還必須即時共享經驗與學習成果，帶動資料儲存規模從PB（Petabyte）快速邁向EB（Exabyte）等級。

法人認為，AI產業第一階段由GPU與HBM主導，第二階段將由AI代理驅動企業導入潮，帶動SSD與NAND需求進入長線成長循環，尤其當市場焦點從訓練轉向推論，再從推論走向記憶型AI，儲存裝置的重要性將快速提升。除群聯外，威剛、創見（2451）等相關業者都有機會搭上這波浪潮。