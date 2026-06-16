Google新藍圖 進擊超級AI…聯發科、鴻海、廣達等扮要角

Google揭露次世代AI發展藍圖，將朝超級人工智慧（ASI）邁進，比現在當紅的通用人工智慧（AGI）更強大，藉由ASI系統，將可打造需要靠數萬名人類專家協作十年才能形成的「超級天才團隊」，徹底顛覆世界。

這意謂未來Google所需要的算力遠比現在多成千上萬倍甚至更多，引爆龐大AI伺服器建置需求。法人看好，聯發科（2454）、鴻海（2317）、廣達（2382）等Google AI協力廠，都是助力Google進入ASI世代要角，將迎來更多訂單。

Google釋出長達57頁、超過3萬字的重磅報告《From AGI to ASI》（從通用人工智慧到超級人工智慧），由Shane Legg、Marcus Hutter等DeepMind團隊重量級人物共同合寫，勾勒未來AI發展的方向，引起業界熱議。

這篇由Google重量級人物共同撰寫的報告，跳脫當下業界熱議人類跨入AGI（Artificial General Intelligence）後的AI變革為何，直接探討後續的ASI（Artificial Super Intelligence）系統將會如何影響人類發展。

報告指出，AGI如同在多數認知任務上，達到人類中位數水準的個體；ASI則由眾多AGI組成，在幾乎所有任務及領域上，好比由數萬名專家，以及共同協作十年的人類團隊能達到的水平，現今Google開發的AlphaFold、AlphaGo等AI模型雖然已經夠強大，但根本不及ASI定義的水準。

報告認為，ASI可望隨著AI算力持續成長，讓能力變得更強大，不僅可在幾秒內讀完數本書，同時可透過AI協作，讓算力變得更快，並且可讓AI在群體間分享學習訊號，就好像打造出AI自有的社會運作體系。

報告提到，要達到ASI的系統級AI能力，有四種方式，首先是擴大AI算力、模型及資料蒐集規模；其次是演算法轉變，改以脈衝神經元和神經形態硬體進行演算法運算。第三是讓AI自行演進，預期AI將能以智慧爆炸方式前進，讓能力達到指數型成長等級。最後是多智慧體協調與群體智慧，達成群體智慧增長。

Google認為，這四種方式並不會互相排斥，且還會同步進行。業界指出，目前除了在未來十年內可被達成的量子運算技術之外，最快達成ASI系統級能力的正是堆疊AI算力，因此看好這波AI算力商機成長動能將可望持續成長。