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Threads停權災情 數發部：維護數位權益、啟動調查
Meta旗下社群平台Threads今天傳出無預警停權災情，數位發展部晚間表示，已請Meta積極協助復權並啟動調查，以維護民眾數位權益。
數發部指出，根據媒體報導，14日深夜至15日上午，多位名人與媒體的Threads帳號遭封鎖，包含網紅八炯、前立委陳柏惟、桃園市議員黃瓊慧、民視新聞台、民眾黨創黨主席柯文哲、網紅館長、國民黨青年團都遭到波及。Threads官方給出的封鎖理由皆為「未滿13歲」。
數發部於15日上午接獲民眾陳情之後，便主動與Meta台灣公司聯絡處理。Meta回應表示，初步研判可能是執行年齡驗證機制所產生的技術問題，並非針對特定族群或人士，Meta公司也將盡速進行解封。
Meta晚間也發布聲明表示，因一項技術錯誤，導致少數帳號被誤判為未滿13歲的使用者，正積極處理並儘速修復。
數發部指出，如果台灣Threads使用者的帳號被誤封，可循下列3種官方管道進行申訴，一是Facebook帳號停權申訴管道（https://www.facebook.com/help/103873106370583），二是Instagram帳號停權申訴管道（https://help.instagram.com/366993040048856），三是Threads帳號停權申訴管道（https://help.instagram.com/494292066734215）。
數發部表示，將秉持維護民眾數位權益的立場，持續關注此事件調查進度，要求業者對外界溝通說明、積極處理，共同維護民眾資訊安全與合法權益。
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