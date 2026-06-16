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受到記憶體暴漲影響 品牌廠拓展新業務
受到記憶體暴漲影響，板卡廠今年在主機板與顯示卡的出貨量預期下滑，包括微星（2377）、技嘉（2376）與華碩（2357）等業者，積極提升顯示卡售價，力求營收持穩，另一方面積極衝刺AI伺服器、AIOT等其他新產品與新事業，降低板卡出貨量下滑的衝擊。
針對新事業布局，微星董事長徐祥之前表示，目前AI伺服器、車載及AIoT業務的新產品及新客戶導入進展順利，但相關產業驗證周期較長，通常會由小量試產逐步擴大規模，營收貢獻需要時間發酵。整體而言，客戶導入情況符合預期，相關業務正穩步成長。
技嘉董事長葉培城之前表示，整體市場狀況非常好，AI需求持續強勁，只要客戶端基礎建設例如資料中心的電力等條件到位，今年成長動能沒有太大問題，成長幅度有機會優於去年。他指出，從訂單狀況來看，今年需求已相當清楚，客戶對明年的規劃也陸續展開，整體訂單能見度已逐步延伸至2027年。
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