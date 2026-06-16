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光罩改選爆發委託書大戰 這步棋...為精金轉型鋪路
光罩（2338）今年股東會將改選董事，爆發委託書大戰，華新麗華集團焦家勢力透過精金科技（原和鑫光電）大動作搶進董事會，光罩具備半導體成熟製程關鍵能量，掌握光通訊重要轉投資，業界研判是為精金鋪路，讓精金橫跨半導體與當紅的光通訊兩大領域，迎來新藍海。
精金科技今年初突然宣布關閉南科廠四條生產線，震撼業界。精金前身為和鑫光電，長年深耕AMOLED觸控感應器與TFT薄膜電晶體驅動背板領域，擁有5.5代產線及超薄玻璃製程技術。但面對全球面板供需失衡、終端消費性電子需求疲弱及客戶策略調整等因素衝擊，公司決定調整營運方向，由高資本支出轉向低資本支出。
業界分析，光罩在成熟製程半導體供應鏈具備關鍵地位，握有光通訊廠光環（3234）逾12%股權，在黃光製程、精密曝光等領域累積數十年的技術能量，若成功取得董事席次，等於同時取得半導體與光通訊兩大AI產業門票，為精金找到新出路。
焦家透過進入董事會，掌握成熟製程半導體商機，間接連結光通訊產業成長動能，形成「半導體加光通訊」雙重布局，有一魚兩吃的戰略意義。
光罩所處的半導體產業擁有較高技術門檻與較佳獲利結構，對轉型中的精金頗具吸引力。
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