光罩改選 爆發委託書大戰…傳華新焦家開出遠高於市場行情收購

老牌半導體光罩廠光罩（2338）將於本周四（18日）舉行股東會並全面改選董事，爆發委託書大戰。傳出華新麗華集團透過旗下精金科技（原和鑫光電）以遠高於市場行情的價格收購委託書，展現進入光罩董事會志在必得的決心。

對於相關傳聞，光罩方面不予回應。截至截稿前，亦未取得精金回覆。

有光罩股東私下透露，一個早上就接到五、六通收購委託書的電話，喊價每張150元至200元，遠高於市場收購行情（約數十元），且「價格還可以談」。因出價甚高，業界研判這次光罩董事改選「不尋常」。

光罩本次股東會將改選七席董事（含三席獨董），根據公開資訊觀測站資料，共有兩套名單要參選，出現13人角逐七席的「超額競選」，煙硝味濃厚。

根據光罩在公開資訊觀測站的資訊，公司派董事名單由現任董事長凃俊光領軍，董事候選人包括現任董事兼總經理陳立惇、現任董事吳昭宜，由光揚曜投資提名的現任董事陳正翔與凃俊光派系的光聚晶電聯合財務副總莊仁川；獨立董事候選人則有現任獨董王偉臣、宏遠私募股權總經理彭穎慧、東海大學教授楊芳鏘、律師林心怡及律師林坤賢。

持股超過1%的精金提出名單，推出精金副總經理林忠翰角逐董事，提名宏遠私募股權總經理彭穎慧及律師林坤賢競逐獨立董事席位，有獨董候選人同時出現在兩方名單中，讓此次改選增添更多角力意味。進一步觀察，光罩最大股東光揚曜投資持股約20%，是大宇資子公司，為凃俊光相關勢力；光罩旗下的投資公司光鉅控股持股約9.6%，是董事長凃俊光相關事業。

業界分析，以檯面上持股結構及雙方實力來看，焦家目標應非直接挑戰經營權，而是力拚至少取得一席董事席次，先進入董事會了解新團隊未來策略方向。

業界人士認為，進駐董事會，除可查閱財務資訊、監督重大投資與私募案進度之外，也取得參與公司重大決策的發言權。光罩近年積極布局成熟製程光罩及特殊製程市場，在地緣政治與供應鏈重組趨勢下具備一定戰略價值，不排除焦家有意藉此將觸角延伸至半導體核心領域，為華新麗華集團未來布局鋪路。

光罩成立於1988年，是台灣老牌半導體廠，光罩是半導體與面板製造中不可或缺的精密模具，考量其關鍵地位，在政府扶植與工研院助力下，讓光罩從工研院獨立為公司。台積電創辦人張忠謀、台積電前副董事長曾繁城、前工研院院長史欽泰等台灣半導體業重量級人物都曾是光罩董事會成員，顯見其歷史性任務。

光罩去年辦理私募，凃俊光主導的大宇資（現名稱為光聚晶電）相關勢力以以每股24.4元、總計15.46億元吃下，躍居最大股東。