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鴻海青睞法國 四個關鍵

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻海（2317）最近與法國的合作一波接著一波，除了與法國電力設備巨頭施耐德電機（Schneider Electric）展開策略合作之外，在先進封裝領域、AI伺服器與基礎設施、太空技術領域等，都是攜手法國合作夥伴一起進行。

在半導體業務方面，鴻海、Radiall與Thales之前宣布，三方成立合資公司TessaliaTechnology SAS，共同投資金額可能超過2.5億歐元（約新台幣91.9億元），在法國新阿基坦大區（Nouvelle-Aquitaine）勒巴爾普（Le Barp）設立先進半導體封裝廠（OSAT），預計2029年投產，目標在2033年前，每年生產超過5,000萬顆系統級封裝（SiP）元件。

在AI基礎設施領域，鴻海則攜手法國先進運算與人工智慧（AI）領域的領導者Bull，共同在法國與捷克兩地生產AI伺服器與基礎設施，首度揮軍歐洲主權AI市場，初期投資金額超過1.2億歐元（約新台幣44.11億元）。

在太空技術方面，鴻海則結合Thales在太空技術方面的卓越實力，以及鴻海在高科技電子領域的高品質量產技術，共同發展高質量、高附加價值的衛星量產能力，為未來客戶的大規模星鏈計畫，提供先進技術內容與多元解決方案。

為何鴻海與法國深度結合？首先，法國是歐洲國家中，最積極推動AI基建的國家，鴻海身為AI伺服器製造龍頭，自然成為法國合作夥伴。

第二，在半導體領域，德國擁有台積電德國廠，具備晶圓製造能力，為了不在半導體領域落後，法國大力推廣先進封裝，自然找上鴻海優先推動相關技術。第三，電電公會理事長劉揚偉提出的TEEMA科學園區計畫，也獲得法國政府的支持。可以看出，法國政府積極擁抱AI與先進半導體技術的決心。

第四，法國有堅強的太空產業基礎，鴻海過去幾年在太空產業飛快發展，雙方自然一拍即合。

鴻海 法國 歐洲

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