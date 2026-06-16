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鴻海揪法電力商施耐德攻資料中心 打造整合式、可即時部署解決方案

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
鴻海科技集團董事長劉揚偉（左）與施耐德電機執行長Olivier Blum共同簽署策略合作備忘錄。鴻海／提供
鴻海科技集團董事長劉揚偉（左）與施耐德電機執行長Olivier Blum共同簽署策略合作備忘錄。鴻海／提供

鴻海（2317）昨（15）日宣布與法國電力設備巨頭施耐德電機（Schneider Electric）展開策略合作，共同打造並推動次世代AI資料中心的發展與規模化應用，結合鴻海在先進運算平台、AI機櫃整合及全球製造方面的領先優勢，以及施耐德電機在電力系統、冷卻技術、能源管理的深厚實力，雙方合作生產將於今年稍晚開始。

事實上，電力已經成為發展AI資料中心最大的瓶頸之一，鴻海先後結盟了東元電機、三菱電機、施耐德電機，就是為了拓展不同市場、開發新的技術、生產相關產品，以更好的發電效率，更智慧的能源方案，來解決供電吃緊的問題。

隨著AI應用快速普及，AI基礎設施的市場需求正發生根本性轉變。本次合作雙方將共同打造整合式、可即時部署的解決方案，協助客戶在全球各地以更快的速度、更好的效率與更佳的預先規劃，建置並營運AI基礎設施。

鴻海與施耐德電機將共同開發次世代AI資料中心參考架構。同時，也將探索閉環式能源最佳化、模組化電力與冷卻系統，以及標準化設計框架等創新解決方案，打造具備可重複性與高效能的AI工廠藍圖，推動全球AI基礎設施標準化與規模化發展。

鴻海科技集團董事長劉揚偉表示：「在AI快速演進的當下，產業亟需全新的基礎設施設計、建構與交付模式。透過結合鴻海在AI系統與全球製造的優勢，以及施耐德電機於電力與能源領域的深厚專業，我們將為客戶打造高效率、具規模化能力的AI部署，實現更快速、更智慧且更永續的發展。」

施耐德電機執行長Olivier Blum表示：「AI需求持續加速成長，隨著運算規模同步擴展，其背後所需的能源系統也成為關鍵驅動力。施耐德電機致力於推動先進能源科技創新，透過整合電力、冷卻與數位能力，打造最具效率與永續性的AI資料中心。」

鴻海 法國 東元電機

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