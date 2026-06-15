Meta大規模停權帳號事件…Thread帳號被誤封怎麼辦？數發部回應了

針對14日深夜至15日上午傳出多位名人與媒體的Threads帳號遭到封鎖，Threads是Meta旗下社群媒體平台，數發部指出，15日上午接獲民眾陳情之後，即主動與Meta台灣公司聯絡處理。數發部表示，Meta回應，初步研判可能是執行年齡驗證機制所產生的技術問題，並非針對特定族群或人士；Meta也將盡速進行解封。

2026-06-15 23:18