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Meta大規模停權帳號事件…Thread帳號被誤封怎麼辦？數發部回應了

誘導信用貸款搭信用卡溢繳… 金管會：詐騙受害已擴至白領、年輕族群

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Meta大規模停權帳號事件…Thread帳號被誤封怎麼辦？數發部回應了

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
據媒體報導，11日深夜至12日上午，多位名人與媒體的Thread帳號遭到封鎖。數發部於12日上午接獲民眾陳情之後，即主動與Meta台灣公司聯絡處理。圖／本報系資料照片
據媒體報導，11日深夜至12日上午，多位名人與媒體的Thread帳號遭到封鎖。數發部於12日上午接獲民眾陳情之後，即主動與Meta台灣公司聯絡處理。圖／本報系資料照片

據媒體報導，11日深夜至12日上午，多位名人與媒體的Thread帳號遭到封鎖。包含網紅八炯、立委陳柏惟、桃園市議員黃瓊慧、民視新聞台、柯文哲、館長、國民黨青年團都遭到波及。Thread官方給出的封鎖理由皆為「未滿13歲」。

數發部於12日上午接獲民眾陳情之後，即主動與Meta台灣公司聯絡處理。而Meta回應表示，初步研判可能是執行年齡驗證機制所產生的技術問題，並非針對特定族群或人士。而Meta公司也將盡速進行解封。

數發部表示，如果台灣 Thread使用者的帳號被誤封，可循下列官方管道進行申訴：

一、 Facebook 帳號停權申訴管道：https://www.facebook.com/help/103873106370583

二、 Instagram 帳號停權申訴管道：https://help.instagram.com/366993040048856

三、 Threads 帳號停權申訴管道：https://help.instagram.com/494292066734215

數發部秉持維護國人數位權益之立場，將持續關注本事件之調查進度，要求業者對外界溝通說明、積極處理，共同維護民眾資訊安全與合法權益。

數發部 Meta 八炯

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