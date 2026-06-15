新思來台35周年 董事長：從晶片到系統3關鍵技術攜手台灣生態系

台灣新思科技董事長暨總經理李明哲表示，未來10～20年新思將布局三大關鍵技術，包括光通訊到量子電腦設計自動化（QDA），提供系統廠與先進製造業生成式AI與物理模擬分析，另外即是物理AI將是台灣未來10年關鍵發展領域。

EDA電子設計自動化龍頭新思科技成立40周年，台灣新思就已經成立35年，15日新思舉辦竹科X軟體園區新辦公室啟用典禮，為此新思科技總裁暨執行長Sassine Ghazi也罕見來台與會， 與台灣IC設計業者碰面，新思科技也於該啟用典禮上與工研院策略協議書，獲經濟部政務次長何晉滄等來賓見證。

Sassine Ghazi除感謝伴隨台灣在半導體產業的成功受惠良多，也感謝生態夥伴跟員工的貢獻，他特別強調一點是，隨新思併購Ansys，新思成為從晶片到系統的領先工程解決方案提供者，他解釋，未來智慧系統（如車用、工業、機器人）需要晶片與系統設計的結合。

換言之，新思除跟IC設計業者密切合作，現在也跟緯創（3231）、台達電（2308）、鴻海（2317）等業者合作密切，一切原因來自AI提高工程複雜度，創新需要生態系夥伴間的緊密合作。

李明哲表示，1991年台灣新思落腳台灣後，初期只是業務據點，如今已經增加研發及生態系合作等功能，歷經3階段發展，現在在台灣有1,500多名員工，其中1,000人是研發人員，建立了包含IC設計、晶圓製造、OEM/ODM、系統廠及超過10個通路夥伴在內的龐大生態系。

他指出，除半導體、光子積體電路 (PIC)和共同封裝光學元件 (CPO)，新思正在布局「量子設計自動化 (QDA)」，這將是未來10到20年的重要技術，其次，新思將生成式AI與物理模擬分析結合，提供給IC設計及系統廠，與台灣產業合作布局實體AI，並與工研院合作下世代車用AI。

工研院則表示，將與新思合作三面向，首先是「矽光子」對於溫度和機械應力非常敏感，稍微的溫度變化就會導致波長與對位跑掉。新思在與 Ansys 結合後「功力更為強大」，能在這方面提供關鍵協助。

其次，工研院未來將成為 QPU 的代工廠。因為學術實驗室很難做到可重複性高、大量生產的 QPU，工研院將利用經濟部支持的8吋與12吋廠來實現這件事，換言之也需要新思科技的「量子設計自動化 (QDA)」工具，第三是雙方將從過去的設計合作，朝物理 AI (Physical AI) 與量子運算的深度結合發展。