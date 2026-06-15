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臻鼎砸12.25億元採購設備 加速高階PCB、IC載板擴產

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

PCB龍頭臻鼎-KY（4958）15日公告，取得一批機器設備，交易總金額為12.25億元，交易對象為連達國際（TAKEWIN INTERNATIONAL（HK）LIMITED）。

此次設備供應商連達國際主要從事印刷電路板（PCB）曝光設備、應用材料及相關製程技術服務，並提供裝機與售後維修服務；業務範圍亦延伸至半導體、平面顯示器及光電產業，供應機器設備、零組件、材料與耗材，產品涵蓋雷射曝光機、自動曝光設備、自動光學檢查設備及板面清潔機等。

臻鼎持續採購設備，也呼應公司擴大高階產能的布局。展望後市，受惠高階AI應用需求升溫，臻鼎今年伺服器及光模組業務營收目標倍增，IC載板營收成長目標則上修至80%以上。隨客戶下一世代AI平台陸續量產，公司已將今年資本支出提高至逾800億元，持續擴充高階PCB、光通訊及IC載板等關鍵產能，以支應後續訂單需求。

臻鼎 營收 半導體

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