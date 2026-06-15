臻鼎砸12.25億元採購設備 加速高階PCB、IC載板擴產

外電報導，美國聯邦通信委員會（FCC）加快豁免「受監管」的消費性數據機、路由器等設備在美國銷售，中磊（5388）在6月9日已取得許可，6月中旬FCC則公布外國製路由器有條件核准名單包括智易、明泰均有產品獲核准，可在期限內豁免「管制清單」限制，繼續輸往美國。

2026-06-15 18:59