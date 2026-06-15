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日月光投控公告採購設備及廠務工程 交易總額逾66億元
日月光投控（3711）15日公告多筆設備及廠務工程交易，總交易金額合計約66.09億元，其中營業用機器設備採購約61.04億元，另取得廠務工程約5.05億元。
根據公告，日月光旗下矽品向志聖（2467）採購營業用機器設備，交易總金額22.22億元，為此次公告中金額最高的一筆；另向超慧科技採購設備15.51億元、向應用材料採購設備11.97億元，以及向DTECH INTERNATIONAL CO., LTD.採購設備11.34億元。除機器設備採購外，矽品也向柏揚系統科技取得廠務工程，契約總金額為5.05億元。
展望後市，日月光投控因應AI帶動先進封裝與測試需求強勁，已將今年資本支出由原訂70億美元上調至85億美元，其中新增資金將投入廠房、基礎設施及機器設備，多數新增設備資本支出將配置於先進封測業務，尤其聚焦晶圓測試產能，預計第4季陸續布建，以支應2027年產能爬升；公司並預估，今年先進封測業務營收將突破35億美元，較去年翻倍成長。
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