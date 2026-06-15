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新思科技啟用竹科X軟體園區新辦公室 並與工研院簽訂策略合作協議書

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
新思科技啟用竹科X軟體園區新辦公室， 並與工研院簽訂策略合作協議書。（路透）
新思科技啟用竹科X軟體園區新辦公室， 並與工研院簽訂策略合作協議書。（路透）

台灣新思科技（Synopsys Taiwan）今年迎來成立35周年重要里程碑，今日舉辦竹科X軟體園區新辦公室啟用典禮，並與工研院簽署策略合作協議書（Strategic Cooperation Agreement），展現新思科技持續深化在台布局，並攜手台灣產業共同推動創新的長期承諾。

這項啟用儀式於新竹市竹科X軟體園區舉行，出席的貴賓有國家科學及技術委員會主委吳誠文、經濟部政務次長何晉滄，以及諸多產官學研界重量級代表，而新思科技總裁暨執行長Sassine Ghazi特別自美國訪台參與，顯示對這項合作計畫的重視。

典禮中，新思科技也與工研院舉行策略合作協議簽署儀式，為下一代AI驅動技術合作揭開新頁。該協議由台灣新思科技董事長暨總經理李明哲與工研院資深專家吳志毅代表簽署，並由經濟部政務次長何晉滄與新思科技總裁暨執行長Sassine Ghazi見證，彰顯產官研共同推動關鍵技術創新的共同承諾。

這項協議將半導體、矽光子、量子電腦、人工智慧輔助設計與多物理場模擬及機器人與實體人工智慧(physical AI)相關技術領域的合作。

新思科技並呼應國家推動半導體與人工智慧產業發展政策，並持續深化在台研發布局與投資承諾，新思科技同步展現參與經濟部全球研發創新夥伴計畫的階段性成果。相關研發範疇涵蓋深次微米EDA、前瞻製程技術、AI晶片、新摩爾技術及智慧車載晶片等關鍵領域，充分展現公司結合全球技術能量與在地研發資源，攜手台灣產業夥伴推動創新升級的長期投入與具體成效。

新思科技總裁暨執行長Sassine Ghazi今日在致詞表示，35年來，Synopsys一直很榮幸能與台灣攜手合作，而台灣是全球最重要的半導體創新中心之一。如今，隨著人工智慧推動系統複雜性邁入新的時代，將矽晶、軟體和物理技術融合在一起的需求也愈來愈迫切。透過持續的投資、在新竹設立新的辦公室，並與工研院的強化合作關係，新思科技正在深化對台灣的合作，並與在地夥伴攜手加速創新，以開啟新一代人工智慧驅動的突破性進展。

工研院 辦公室 吳誠文

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