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FCC公布外國製網通產品豁免清單 中磊、明泰、智易等產品獲准輸美
外電報導，美國聯邦通信委員會（FCC）加快豁免「受監管」的消費性數據機、路由器等設備在美國銷售，中磊（5388）在6月9日已取得許可，6月中旬FCC則公布外國製路由器有條件核准名單包括智易、明泰均有產品獲核准，可在期限內豁免「管制清單」限制，繼續輸往美國。
FCC今年3月FCC基於國安考量，3月23日正式將「外國製消費級路由器」列入管制清單，針對「新型號」產品禁止取得FCC授權，因此無法進口或銷售至美國，但允許外國製設備製造商向美國國防部或國土安全部（DHS）申請審查，取得豁免資格。FCC原先也限制舊設備的安全性更新，後續考量資安防護，將軟硬體更新豁免期放寬至2029年，台廠如中磊、智易、明泰已陸續取得豁免權。
FCC當時認為，部分海外生產的網路設備容易遭駭客植入後門或利用漏洞，並發現路由器的安全漏洞曾被利用於針對美國關鍵基礎設施的網路攻擊。發布禁令被視為針對陸廠TP-Link Systems產品的限制，但台廠也一度遭到波及，主要是因為台廠的網通產品包括數據機、路由器等全在海外生產，必須一一向美國申請豁免。
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