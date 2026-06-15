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台灣新思與工研院 簽署策略合作協議書

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

台灣新思科技（Synopsys Taiwan）於今年迎來成立35周年里程碑，該公司今日舉辦竹科X軟體園區新辦公室啟用典禮，並與工研院簽署策略合作協議書。

上述新辦公室啟用儀式於竹科X軟體園區舉行，出席者包括國科會主委吳誠文、經濟部政務次長何晉滄，及多位產官學研界代表，新思科技總裁暨執行長Sassine Ghazi也特地訪台參與。

在典禮中，新思科技並與工研院舉行策略合作協議簽署儀式，主要將探討多項技術領域的合作機會，包括半導體、矽光子、量子電腦相關技術、AI輔助設計與多物理場模擬技術，機器人與實體AI相關技術等。

工研院 吳誠文 軟體

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