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磐儀前進Automate展會 亮相搭載邊緣AI與實體AI解決方案
工業電腦廠磐儀（3594）宣布，將於美國伊利諾州芝加哥的Automate展會展示全新一代搭載Intel Panther Lake的邊緣AI平台與即時動態展示。本次參展以「預測、互動、自動化：從邊緣全面驅動智慧行動」為核心主題，核心解決方案將全力加速全球工業，實現智慧自動化轉型。
磐儀表示，透過將全新搭載最新Intel Panther Lake處理器的ARBOR IEC-6700嵌入式系統，與Intel Physical AI Studio進行深度整合，ARBOR 成功加速了先進「視覺-語言-行動（VLA）」模型的開發，展現出Panther Lake平台卓越的AI運算表現。
在此次獨家技術預覽中，IEC-6700充分利用Panther Lake的CPU、GPU與NPU異質整合架構，在邊緣端提供高達180 TOPS的強大AI算力。這項強悍性能實現了在邊緣端「一站式、端到端」的機器人學習工作流程，從數據採集、多模態模型微調到即時推論，皆能無縫流暢處理。
磐儀指出，這種強大的在地運算能力，充分彰顯了下一代邊緣智慧如何徹底擺脫對雲端處理的依賴，並為更直覺的人機互動與高度自適應的實體AI環境鋪平道路。蒞臨現場參觀將能親身體驗ARBOR與Intel如何攜手突破邊緣AI推論的極限，共同驅動智慧機器人與下一代工業自動化的未來。
磐儀科技美國子公司ARBOR Solution總經理李昇達表示，「在磐儀，我們不只談論人工智慧的潛力，更致力於提供具備實用性、擴充性且能立即落地的硬體基礎設施。我們的使命是協助各個產業從邊緣端的數據採集，完美無縫地轉型至智慧自動化」。
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