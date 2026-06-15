快訊

獨／全台首例學倫貪汙！高科大2教授收錢「賣學位」各判7年、5年2月

下班注意！12縣市發布大雨特報影響持續至晚間 4縣市慎防大雷雨

「瘦瘦針」可逆轉代謝症候群、肥胖？ 名醫解惑如何消滅中年健檢紅字

聽新聞
0:00 / 0:00

磐儀前進Automate展會 亮相搭載邊緣AI與實體AI解決方案

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
磐儀將於美國伊利諾州芝加哥的Automate展會展示全新一代搭載Intel Panther Lake的邊緣AI平台與即時動態展示。磐儀／提供
磐儀將於美國伊利諾州芝加哥的Automate展會展示全新一代搭載Intel Panther Lake的邊緣AI平台與即時動態展示。磐儀／提供

工業電腦廠磐儀（3594）宣布，將於美國伊利諾州芝加哥的Automate展會展示全新一代搭載Intel Panther Lake的邊緣AI平台與即時動態展示。本次參展以「預測、互動、自動化：從邊緣全面驅動智慧行動」為核心主題，核心解決方案將全力加速全球工業，實現智慧自動化轉型。

磐儀表示，透過將全新搭載最新Intel Panther Lake處理器的ARBOR IEC-6700嵌入式系統，與Intel Physical AI Studio進行深度整合，ARBOR 成功加速了先進「視覺-語言-行動（VLA）」模型的開發，展現出Panther Lake平台卓越的AI運算表現。

在此次獨家技術預覽中，IEC-6700充分利用Panther Lake的CPU、GPU與NPU異質整合架構，在邊緣端提供高達180 TOPS的強大AI算力。這項強悍性能實現了在邊緣端「一站式、端到端」的機器人學習工作流程，從數據採集、多模態模型微調到即時推論，皆能無縫流暢處理。

磐儀指出，這種強大的在地運算能力，充分彰顯了下一代邊緣智慧如何徹底擺脫對雲端處理的依賴，並為更直覺的人機互動與高度自適應的實體AI環境鋪平道路。蒞臨現場參觀將能親身體驗ARBOR與Intel如何攜手突破邊緣AI推論的極限，共同驅動智慧機器人與下一代工業自動化的未來。

磐儀科技美國子公司ARBOR Solution總經理李昇達表示，「在磐儀，我們不只談論人工智慧的潛力，更致力於提供具備實用性、擴充性且能立即落地的硬體基礎設施。我們的使命是協助各個產業從邊緣端的數據採集，完美無縫地轉型至智慧自動化」。

機器人 AI

延伸閱讀

擷發科技結盟美國AI晶片先驅BrainChip 搶攻全球邊緣AI商機

擷發科技結盟美國BrainChip聯手搶攻全球邊緣AI商機

Apple WWDC26全面迎戰AI世代 Siri AI進化成最強智慧助理

擷發科與 BrainChip 簽署策略合作協議

相關新聞

光互連趨勢向上 集邦估2030年CPO/NPO市場規模破390億美元

集邦科技今日發布最新矽光子產業研究指出，隨著AI訓練與推論需求快速擴張，AI 資料中心正朝更高功耗、密度與更大規模叢集演進。資料搬運帶來的大量能源消耗問題，促使雲端服務供應商（CSP）提升互連技術至與運算技術同等的戰略位階。互連架構已成決定AI Factory擴張速度、能源效率與供應鏈掌控能力的關鍵戰略資產，因此，TrendForce預估CPO（共封裝光學）／NPO（近封裝光學）市場規模將大幅成長，自2025年約1億美元，躍升至2030年的390億美元以上。

匯鑽科轉型擴大AI液冷散熱、CPO光通訊與AI資料中心硬碟布局

專業表面處理大廠匯鑽科（8431）董事長花鐳哲今日宣布公司轉型朝AI液冷散熱、新世代共同封裝光學（CPO）光通訊模組及AI資料中心專用高容量硬碟（Nearline HDD）等前瞻性產業布局，將隨泰國及越南新廠在今年下半年陸續到位，迎合主要元件廠加速去中化行動，希望在明年顯現轉型效益，將目前消費產品占比高達75%，希望快速降至20%，改由與AI產品黏著高的產品取代。

集邦科技：CPO／NPO 市場規模衝刺 2030年產值逾390億美元

研調機構集邦科技（TrendForce）針對矽光子最新產（2850）業研究，隨著AI訓練與推論需求快速擴張，AI 資料中心正朝更高功耗、密度與更大規模叢集演進，預估CPO（共封裝光學）／NPO（近封裝光學）市場規模將大幅成長，自2025年約1億美元，躍升至2030年的390億美元以上。

晶采董事長蘇漢傑逝世 董事會推選總經理陳志湧接任

上櫃中小尺寸液晶顯示器模組廠晶采（8049）於15日召開董事會，推選新任董事長，由原總經理陳志湧接任，即日起生效。

建通推微通道散熱銅材搶市 最快年底出貨

端子廠建通（2460）布局特殊新型銅材開花結果，建通副總周金秀15日表示，「AI液冷微通道散熱銅材」5月已陸續送樣，最快今年底、明年初開始出貨，希望在明年成為支撐營運的第二根成長曲線。

Google孵創計畫擴大挹注資源 加速台灣AI新創發展

「Google孵創計畫」邁入第3屆，透過最高35萬美元（約新台幣1103萬元）Google Cloud抵免額、Googl...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。