匯鑽科轉型 擴大AI液冷散熱、CPO光通訊與AI資料中心硬碟布局
專業表面處理大廠匯鑽科（8431）董事長花鐳哲今日宣布公司轉型朝AI液冷散熱、新世代共同封裝光學（CPO）光通訊模組及AI資料中心專用高容量硬碟（Nearline HDD）等前瞻性產業布局，將隨泰國及越南新廠在今年下半年陸續到位，迎合主要元件廠加速去中化行動，希望在明年顯現轉型效益，將目前消費產品占比高達75%，希望快速降至20%，改由與AI產品黏著高的產品取代。
深耕純精密金屬表面處理業務多年，深諳各種複雜金屬材料的表面處理工藝，憑藉獨特技術定位成為多間國際一線大廠指定合作夥伴。為配合集團長遠發展策略，匯鑽科積極跨入，以深厚技術底蘊打造多元高毛利產品組合，並在既有成熟深圳產能上，擴大泰國與新增越南生產佈局，構建黃金三角跨國供應鏈，以迎合國際大廠客戶的產能轉移需求同時，同步引領公司發展穩步向前。
花鐳哲表示，匯鑽科近年積極推動轉型，鎖定AI伺服器、光模組、高容量硬碟及TPU、GPU等高成長市場。過去一年公司大幅調整營運策略，雖然短期毛利率受到影響，但目標是打造未來三至五年的成長曲線，將資源集中在最具潛力的AI相關業務。
花鐳哲指出，光是TPU專案前期投入就接近人民幣2000萬元，其中設備投資超過人民幣1000萬元，還包括產線、治具及後續擴產需求。由於公司同時在中國、泰國及越南布局，資金與資源必須精準配置，因此決定重新檢視所有產品線與廠區效益，將資源集中在具獲利潛力與長期成長性的業務。
他坦言，近兩年金、銀等貴金屬價格大幅上漲，但部分客戶不願同步調整價格，導致部分傳統產品獲利空間遭到壓縮。公司因此進行產線整併與組織調整，也衍生部分人事成本，這些因素都影響短期獲利表現。不過他認為，企業轉型本就必須經歷調整陣痛期。
在海外布局方面，花鐳哲看好泰國將成為下一階段重要成長引擎。去年匯鑽營收約新台幣10億元，中國市場占比約七成以上，泰國約占兩成多。但隨著泰國新廠投產，以及AI供應鏈持續向東南亞移轉，未來泰國業務貢獻有機會超越目前消費性電子產品線，成為公司新的成長動能。
此外，AI帶動資料中心儲存需求快速增加，也讓高容量硬碟市場出現新機會。花鐳哲表示，目前客戶已開始導入40TB等級產品，未來資料中心硬碟更新潮將持續發酵，而新世代產品容量遠高於過去規格，將帶動相關供應鏈需求成長。
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