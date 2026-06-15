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晶采董事長蘇漢傑逝世 董事會推選總經理陳志湧接任

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
辦公室示意圖。圖／Ingimage
辦公室示意圖。圖／Ingimage

上櫃中小尺寸液晶顯示器模組廠晶采（8049）於15日召開董事會，推選新任董事長，由原總經理陳志湧接任，即日起生效。

晶采前董事長蘇漢傑因逝世異動，公司營運將由新任董事長陳志湧帶領，持續推動工控、醫療及戶外應用等利基型市場布局。

晶采今日發布重訊公告指出，原董事長蘇漢傑因逝世出現職務變動，董事會決議由總經理陳志湧升任董事長。陳志湧長期擔任晶采總經理，熟悉公司核心技術與全球市場業務，此次接掌董座，業界預期將無縫接軌公司現行的營運方針與戰略規劃。

晶采近年聚焦於高毛利的工控、特殊車載及醫療設備等客製化顯示模組，避開消費性電子的價格戰，整體獲利表現穩健。

董事

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