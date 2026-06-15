Google第三屆孵創計畫開啟 加速台灣新創AI應用落地、拓展國際市場

Google孵創計畫（Project Hatcher）邁入第三屆，Google Cloud大中華區新創業務負責人余忠寧在官方部落格發文表示，擴大挹注資源加速台灣新創發展，包括提供最高35萬美元Google Cloud抵免額、Google AI專家技術陪跑與串聯逾20家產官學研夥伴資源，協助新創突破技術與成本門檻，將AI技術轉化為落地的商用代理產品；支援對接海外資本與國際客戶，協助台灣AI新創躍上國際舞台。

要讓AI從技術概念轉化為實質落地的商用產品，在創業初期就建立進軍國際的能力，是許多台灣新創最關鍵的兩大課題。本屆計畫擴大挹注Google各部門資源，鎖定兩大核心面向，一是提供豐富的實戰技術與基礎建設資源，支持新創將AI概念從構想落實為產品，打造出商用代理（Agent）；二是引導團隊在創業初期就將全球化視野注入產品設計，具備全球市場變現力的國際級商業模式。

為了協助AI新創團隊突破層層關卡，透過Google CloudAI 計畫提供最高35萬美元的Google Cloud 抵免額，希望減輕新創在模型訓練與代理式AI開發的預算壓力。工程師與AI專家也會參與陪跑，協助100家以上新創團隊導入 Gemini Enterprise Agent Platform與Gemini原生架構，進一步促成30家以上新創建構企業級代理式AI應用且成功跨入全球市場。

另外，Google Cloud與SparkLabs Taiwan、StarFab、Muse Builder等夥伴緊密合作，引導新創進入零售、製造、醫療等產業現場進行概念驗證（PoC），協助AI應用解決真實的產業問題。針對研發挑戰較高的指標新創，會提供對接Gemini產品團隊與DeepMind專家的專屬管道，協助團隊突破核心技術的研發瓶頸。

Google Cloud指出，孵創計畫提供Market Finder等Google獨家的全球搜尋數據與市場分析工具，協助團隊在摸索期快速掌握目標市場的法規環境、競爭態勢與客群輪廓，為跨境布局做好精準的戰略定位。並透過「海外規模化（Go-To-Market）實戰課程」與廣告投放優化經驗，協助新創推動品牌國際化，對接國際創投與跨國客戶；同時，提供跨平台數據與流量的實質支援，為團隊添加商業動能，進而將技術實力轉化為實質營收。

在資源對接方面，透過孵創計畫的夥伴網絡與全年6場Founders Connect社群活動，為台灣新創的創辦人打造經驗交流平台，並串聯Google跨團隊資源，協助新創團隊推動並實踐其發展計畫。另一方面，透過與台灣新創國家品牌 Startup Island TAIWAN協調各部會新創培育計劃，以及SparkLabs Taiwan和各跨境加速器資源，希望協助至少10家新創順利完成海外資本對接，或成功透過跨國驗證開發國際客戶。例如近期將與SparkLabs Taiwan展開「Google Project Hatcher x SparkLabs Taiwan AI新創全球化加速計畫」，協助台灣AI創業團隊打造具全球競爭力的產品與服務。

孵創計畫與超過20個不同領域的單位緊密合作，打造出支持台灣新創的全方位網絡。包括政策與品牌資源部分有國發會、Startup Island TAIWAN，獲得政府支持與協助持續深化跨部會溝通，也透過其設於東京、矽谷的海外據點，協助新創建立與國際市場的在地連結。加速器輔導與實證部分，與Muse Builder、SparkLabs Taiwan 等夥伴合作，依據新創所處的階段與產業屬性，提供最合適的導師資源與場景驗證機會。在創投與資本網絡上，AppWorks、Garage+、國發基金、達盈管顧、500 Global Taiwan等夥伴也共同參與，協助新創團隊有效與國內外資本接軌。