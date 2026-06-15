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鴻海與施耐德電機宣布策略合作 加速次世代AI資料中心發展

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海科技集團董事長劉揚偉（左）與施耐德電機執行長Olivier Blum（右）共同簽署策略合作備忘錄。鴻海／提供
鴻海科技集團董事長劉揚偉（左）與施耐德電機執行長Olivier Blum（右）共同簽署策略合作備忘錄。鴻海／提供

全球能源管理科技領導者施耐德電機（Schneider Electric）與全球最大電子製造服務商鴻海（2317）15日宣佈展開策略合作，共同打造並推動次世代AI資料中心的發展與規模化應用。

隨著人工智慧應用快速普及，數位基礎設施的市場需求正發生根本性轉變。本次合作雙方將共同打造整合式、可即時部署的解決方案，協助客戶在全球各地以更快的速度、更好的效率與更佳的預先規劃，建置並營運AI基礎設施。此次策略合作將結合鴻海在先進運算平台、AI機櫃整合及全球製造方面的領先優勢，以及施耐德電機在電力系統、冷卻技術、能源管理的深厚實力。雙方合作生產將於今年稍晚開始。

鴻海科技集團董事長劉揚偉表示：「在AI快速演進的當下，產業亟需全新的基礎設施設計、建構與交付模式。透過結合鴻海在AI系統與全球製造的優勢，以及施耐德電機於電力與能源領域的深厚專業，我們將為客戶打造高效率、具規模化能力的AI部署，實現更快速、更智慧且更永續的發展。」

施耐德電機執行長Olivier Blum表示：「AI需求持續加速成長，隨著運算規模同步擴展，其背後所需的能源系統也成為關鍵驅動力。要讓AI更可靠的發展，各項系統必須彼此順暢串聯運作，而智慧能源正是其中關鍵。施耐德電機致力於推動先進能源科技創新，透過整合電力、冷卻與數位能力，打造最具效率與永續性的AI資料中心。與鴻海攜手，我們成為能源技術合作夥伴，協助產業客戶在邁向人工智慧時代的同時，以更高的速度、韌性與效率建構基礎設施。」

透過本次合作，鴻海與施耐德電機將共同開發次世代AI資料中心參考架構。同時，雙方也將探索閉環式能源最佳化、模組化電力與冷卻系統，以及標準化設計框架等創新解決方案，打造具備可重複性與高效能的AI工廠藍圖，推動全球AI基礎設施標準化與規模化發展。透過結合製造優勢與能源智慧，兩家公司正共同奠定新一代AI基礎設施的基石——具備可擴展性設計、高能源效率，以滿足AI時代快速成長的需求。

鴻海

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