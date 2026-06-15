聽新聞
0:00 / 0:00
Google孵創計畫擴大挹注資源 加速台灣AI新創發展
「Google孵創計畫」邁入第3屆，透過最高35萬美元（約新台幣1103萬元）Google Cloud抵免額、Google AI專家技術協助與串聯逾20家產官學研機構資源，協助新創團隊突破技術與成本門檻，將人工智慧（AI）技術轉化為商用產品，並支援對接海外資本與國際客戶。
Google Cloud大中華區新創業務負責人余忠寧今天在官方部落格發文表示，自2021年啟動「Google孵創計畫」以來，始終致力於匯聚產官學研各界資源，希望能為台灣打造更加健全且友善的新創生態系。
余忠寧說，台灣新創具備深厚的技術實力與產業創新能量，若能在關鍵成長階段獲得更多技術、商業與國際資源支持，將更有機會在國際市場中嶄露頭角，這也是Google持續推動「孵創計畫」的重要原因。
余忠寧觀察，將AI概念轉化為商用產品的過程中，新創團隊往往會面臨技術與成本的雙重挑戰。從開發初期的算力負擔、架構設計，到後續面臨的規模化壓力，每一個環節都可能是成長過程中的實質關卡。
為了協助AI新創團隊，Google透過Google Cloud AI計畫提供最高35萬美元的Google Cloud雲端服務抵免額，希望減輕新創在模型訓練與代理式AI開發上的預算壓力。Google也希望透過「海外規模化實戰課程」與廣告投放優化經驗，協助新創推動品牌國際化，對接國際創投與跨國客戶。
余忠寧表示，Google作為台灣新創生態系的陪跑者，將持續把國際級的資源、視野與機會帶到台灣來，陪伴在地的新創團隊在AI浪潮中找到最清晰的落地路徑，走向世界的舞台。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 WWDC 2026看這篇就懂！3分鐘掌握Apple最重要3大更新亮點
📢 WWDC 2026除了AI…iOS 27還有7大寶藏功能：鬧鐘音量終於獨立
📢iPhone Fold「最清楚」實機照曝光！蘋果摺疊機改護照式大小、剩1種顏色
📢 LINE免費貼圖7款！日文諧音哏「鼠咪嗎誰」必用 吉娃娃配GUCCI超迷因
📢小米空氣淨化器6開箱！過濾細菌、病毒、甲醛汙染源 過敏族殺菌高CP
📢 舊Apple Watch真的要丟了！Watch OS 27完整支援名單 連旗艦款都說掰掰
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。