Google孵創計畫擴大挹注資源 加速台灣AI新創發展

「Google孵創計畫」邁入第3屆，透過最高35萬美元（約新台幣1103萬元）Google Cloud抵免額、Google AI專家技術協助與串聯逾20家產官學研機構資源，協助新創團隊突破技術與成本門檻，將人工智慧（AI）技術轉化為商用產品，並支援對接海外資本與國際客戶。

Google Cloud大中華區新創業務負責人余忠寧今天在官方部落格發文表示，自2021年啟動「Google孵創計畫」以來，始終致力於匯聚產官學研各界資源，希望能為台灣打造更加健全且友善的新創生態系。

余忠寧說，台灣新創具備深厚的技術實力與產業創新能量，若能在關鍵成長階段獲得更多技術、商業與國際資源支持，將更有機會在國際市場中嶄露頭角，這也是Google持續推動「孵創計畫」的重要原因。

余忠寧觀察，將AI概念轉化為商用產品的過程中，新創團隊往往會面臨技術與成本的雙重挑戰。從開發初期的算力負擔、架構設計，到後續面臨的規模化壓力，每一個環節都可能是成長過程中的實質關卡。

為了協助AI新創團隊，Google透過Google Cloud AI計畫提供最高35萬美元的Google Cloud雲端服務抵免額，希望減輕新創在模型訓練與代理式AI開發上的預算壓力。Google也希望透過「海外規模化實戰課程」與廣告投放優化經驗，協助新創推動品牌國際化，對接國際創投與跨國客戶。

余忠寧表示，Google作為台灣新創生態系的陪跑者，將持續把國際級的資源、視野與機會帶到台灣來，陪伴在地的新創團隊在AI浪潮中找到最清晰的落地路徑，走向世界的舞台。