聽新聞
0:00 / 0:00
技嘉第3季推出貨櫃化 AI工廠方案
隨著人工智慧（AI）發展從單一伺服器走向整座資料中心建設，技嘉（2376）旗下技鋼科技首度展示貨櫃化AI工廠部署方案（GADU），並宣布第3季將推出AI工廠加速器（GAIFA），瞄準企業快速建置AI算力需求，搶攻下一波AI基礎建設商機。
技鋼表示，AI基礎架構正從傳統機房逐步朝機櫃級、工廠級部署演進，除運算能力外，電力、散熱、網路與管理平台整合能力也成為關鍵。此次展示的GADU採模組化、貨櫃化設計，整合運算節點、電力與冷卻系統，可於不同場域快速部署，提供近似「開箱即用」的AI工廠方案。
除硬體設備外，技鋼同步宣布導入輝達（NVIDIA）DSX平台，透過數位孿生技術模擬AI工廠運作環境，協助客戶在實際建置前完成設計驗證與效能優化，縮短資料中心上線時程。該公司指出，未來將結合DSX生態系夥伴，共同推動機櫃級AI工廠部署，滿足大型AI訓練與推論需求。
技鋼預計第3季推出GAIFA（GIGABYTE AI Factory Accelerator），進一步強化AI工廠整合能力，提升部署效率與擴充彈性。隨著企業導入代理式AI（Agentic AI）、機器人與實體AI應用，市場需求已從採購單一AI伺服器，逐步轉向建置完整AI基礎設施，帶動AI工廠相關商機快速升溫。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 WWDC 2026看這篇就懂！3分鐘掌握Apple最重要3大更新亮點
📢 WWDC 2026除了AI…iOS 27還有7大寶藏功能：鬧鐘音量終於獨立
📢iPhone Fold「最清楚」實機照曝光！蘋果摺疊機改護照式大小、剩1種顏色
📢 LINE免費貼圖7款！日文諧音哏「鼠咪嗎誰」必用 吉娃娃配GUCCI超迷因
📢小米空氣淨化器6開箱！過濾細菌、病毒、甲醛汙染源 過敏族殺菌高CP
📢 舊Apple Watch真的要丟了！Watch OS 27完整支援名單 連旗艦款都說掰掰
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。