技嘉第3季推出貨櫃化 AI工廠方案

英特爾上周五收盤價為124.57美元，今年以來股價上漲216.33%，數據也顯示，英特爾執行長陳立武自2025年3月被任命為執行長以來，英特爾股價已飆升超過300%，外界持續關注台積電（2330）先進封裝訂單外溢商機，英特爾積極跨入下可爭取到多少機會，法人也關注同屬英特爾與台積電重要供應商的載板龍頭欣興（3037）與日本大廠IBIDEN（揖斐電）後市。

2026-06-15 10:43