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技嘉第3季推出貨櫃化 AI工廠方案

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

隨著人工智慧（AI）發展從單一伺服器走向整座資料中心建設，技嘉（2376）旗下技鋼科技首度展示貨櫃化AI工廠部署方案（GADU），並宣布第3季將推出AI工廠加速器（GAIFA），瞄準企業快速建置AI算力需求，搶攻下一波AI基礎建設商機。

技鋼表示，AI基礎架構正從傳統機房逐步朝機櫃級、工廠級部署演進，除運算能力外，電力、散熱、網路與管理平台整合能力也成為關鍵。此次展示的GADU採模組化、貨櫃化設計，整合運算節點、電力與冷卻系統，可於不同場域快速部署，提供近似「開箱即用」的AI工廠方案。

除硬體設備外，技鋼同步宣布導入輝達（NVIDIA）DSX平台，透過數位孿生技術模擬AI工廠運作環境，協助客戶在實際建置前完成設計驗證與效能優化，縮短資料中心上線時程。該公司指出，未來將結合DSX生態系夥伴，共同推動機櫃級AI工廠部署，滿足大型AI訓練與推論需求。

技鋼預計第3季推出GAIFA（GIGABYTE AI Factory Accelerator），進一步強化AI工廠整合能力，提升部署效率與擴充彈性。隨著企業導入代理式AI（Agentic AI）、機器人與實體AI應用，市場需求已從採購單一AI伺服器，逐步轉向建置完整AI基礎設施，帶動AI工廠相關商機快速升溫。

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