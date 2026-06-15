年中回饋最大檔！MSI 微星618購物戰開跑

全球高效能筆電領導品牌MSI微星（2377）宣布推出「MSI 618 購物戰」優惠活動，即日起至2026年6 月30 日，旗下多款熱銷明星效能筆電、AI電競掌機以優惠價限時供應，最高有感直降 NT$12,901！不論是渴望效能的熱血玩家、追求產值的內容創作者，或是嚮往最新 AI 運算技術的行動遊戲族群，MSI 為你備妥最強戰力，「MSI 618 購物戰」絕對是升級配備的最佳入手時機！

MSI微星科技熱銷款電競筆電Katana 15 HX (型號：Katana 15 HX B14WFK-884TW) 專為追求流暢遊戲與高效多工處理的玩家打造，搭載Intel Core i7 處理器14700HX、NVIDIA GeForce RTX 5060 筆電 GPU，具備優異運算與圖形處理能力。

Katana 15 HX具備三大優勢，能為玩家帶來絕佳遊戲體驗：一，流暢視覺體驗：搭載QHD高解析度165Hz更新率電競面板，呈現栩栩如生、絕對順暢的遊戲畫面。二，沉浸燈效美學：4區RGB全彩背光電競鍵盤、WASD熱鍵採用獨特半透明鍵帽設計，炫彩閃爍燈光效果為玩家帶來更沉浸的遊戲體驗。

三，酷冷散熱配置：採用革新進化的Cooler Boost 5散熱模組，擁有雙風扇與5根散熱導管的豪華配置，其中散熱導管同時通過CPU和GPU，能使散熱效率大幅提升，帶來穩定的效能表現。