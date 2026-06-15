快訊

世足賽／韓國網紅遭「拉眼角」歧視 墨西哥協會會長致歉請辭

川普輸很大？外媒解析美伊協議 「僅止血非療傷」伊朗籌碼不減反增

聽新聞
0:00 / 0:00

年中回饋最大檔！MSI 微星618購物戰開跑

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
MSI微星 618 購物戰開跑 。微星／提供
MSI微星 618 購物戰開跑 。微星／提供

全球高效能筆電領導品牌MSI微星（2377）宣布推出「MSI 618 購物戰」優惠活動，即日起至2026年6 月30 日，旗下多款熱銷明星效能筆電、AI電競掌機以優惠價限時供應，最高有感直降 NT$12,901！不論是渴望效能的熱血玩家、追求產值的內容創作者，或是嚮往最新 AI 運算技術的行動遊戲族群，MSI 為你備妥最強戰力，「MSI 618 購物戰」絕對是升級配備的最佳入手時機！

MSI微星科技熱銷款電競筆電Katana 15 HX (型號：Katana 15 HX B14WFK-884TW) 專為追求流暢遊戲與高效多工處理的玩家打造，搭載Intel Core i7 處理器14700HX、NVIDIA GeForce RTX 5060 筆電 GPU，具備優異運算與圖形處理能力。

Katana 15 HX具備三大優勢，能為玩家帶來絕佳遊戲體驗：一，流暢視覺體驗：搭載QHD高解析度165Hz更新率電競面板，呈現栩栩如生、絕對順暢的遊戲畫面。二，沉浸燈效美學：4區RGB全彩背光電競鍵盤、WASD熱鍵採用獨特半透明鍵帽設計，炫彩閃爍燈光效果為玩家帶來更沉浸的遊戲體驗。

三，酷冷散熱配置：採用革新進化的Cooler Boost 5散熱模組，擁有雙風扇與5根散熱導管的豪華配置，其中散熱導管同時通過CPU和GPU，能使散熱效率大幅提升，帶來穩定的效能表現。

微星 筆電

延伸閱讀

2026新北電競爭霸戰 6月13日到14日熱血開戰

輝達Vera CPU開放陸企下單 最快8月出貨

超商雙雄拚場618 全家祭18%回饋、7-ELEVEN 整合電商布局

ROG迎20周年！旗艦巨獸ROG Strix SCAR 18挾破格散熱與雙模OLED面板技術亮相

相關新聞

AI 資料中心電源配套升級商機大 法人看好這四檔

隨著AI資料中心功率密度逐漸進入Vera Rubin世代，電力架構面臨前所未有的動態負載挑戰。法人看好，在電力解決方案布局完整的台達電（2308）、光寶科（2301），及在灰區電力領域具供應能力的華城（1519）、高力（8996）等台廠後市營運表現。

台積電先進封裝訂單外溢商機 英特爾積極搶吃

英特爾上周五收盤價為124.57美元，今年以來股價上漲216.33%，數據也顯示，英特爾執行長陳立武自2025年3月被任命為執行長以來，英特爾股價已飆升超過300%，外界持續關注台積電（2330）先進封裝訂單外溢商機，英特爾積極跨入下可爭取到多少機會，法人也關注同屬英特爾與台積電重要供應商的載板龍頭欣興（3037）與日本大廠IBIDEN（揖斐電）後市。

達人網轉上櫃 乘勢大漲啟動蜜月行情

生活服務媒合平台達人網（7839）（PRO360）15日正式以每股36元轉為上櫃，趁著股市今日大漲，達人網早盤一度漲逾五成，啟動上櫃新股蜜月行情，至上午十時，達人網股價為50.9元，上漲14.9元，漲幅逾41%。

外資調高國巨目標價 看好台灣與日本 MLCC 供應商勝過韓國

國巨*（2327）15日開盤跳升到940元亮燈漲停，隨後獲利賣壓出籠，漲停板遭打開。美系大行調升國巨2026-2028年每股稅後盈餘（EPS）18.2/30.7/42.6元，以明（2027）年27xPE評價，同步升目標。

從回答問題到完成任務 代理式AI如何帶動CPU重返主流

今年台北國際電腦展（Computex）期間，從輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、Arm（安謀）執行長瑞恩·哈斯（Rene Haas）、英特爾執行長陳立武，到高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）等重量級大咖，專題演講幾乎都圍繞「代理式AI（Agent AI）時代到來，原因是人工智慧（AI）應用不僅改變AI資料中心和邊緣端應用的發展，也讓核心晶片出現主流異位的大轉變。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。