工研院歐洲辦公室成立30年 促近百項台歐科技合作

工研院歐洲辦公室成立30週年，協助台灣產學研參與超過20項歐盟研發計畫，與歐洲14個國家簽署合作協議，並促成近百項台歐科技合作案，推動合作從前瞻技術探索，深化至共同研發、場域驗證與產業落地。

工研院發布新聞稿，董事長吳政忠表示，工研院歐洲辦公室成立30週年，不僅見證台歐科技合作的深化，也反映工研院從技術觀察者轉型為共同創新者的歷程。

吳政忠說，科技合作的關鍵不僅在於技術，更在於長期的互信。工研院與歐洲應用研究機構Fraunhofer自1992年合作至今，雙方續簽5年合作備忘錄，將在既有醫療、資通訊與綠能合作基礎上，進一步拓展AI與機器人等新興領域，共同開創下一階段創新合作契機。

工研院表示，因應台灣產業創新與升級需求，工研院於1996年在德國設立歐洲辦公室，作為鏈結歐洲創新生態系的重要窗口。

工研院透過Horizon Europe、Eureka GlobalStars等多邊合作機制，串聯西歐、中東歐及北歐創新網絡，30年來協助台灣產學研參與超過20項歐盟研發計畫，與歐洲14個國家簽署合作協議，促成近百項台歐科技合作案，推動合作從前瞻技術探索，深化至共同研發、場域驗證與產業落地。