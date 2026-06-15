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擷發科技結盟美國AI晶片先驅BrainChip 搶攻全球邊緣AI商機

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
擷發科技於COMPUTEX展會現場，展示與美國超低功耗神經形態AI半導體矽智財領導廠商BrainChip 的策略結盟成果，雙方將攜手搶攻全球邊緣AI商機。圖／擷發科技提供
擷發科技於COMPUTEX展會現場，展示與美國超低功耗神經形態AI半導體矽智財領導廠商BrainChip 的策略結盟成果，雙方將攜手搶攻全球邊緣AI商機。圖／擷發科技提供

專注於 AI 軟體與 ASIC 設計服務的擷發科技（7796）宣布與美國超低功耗神經形態 AI 半導體矽智財（IP）領導廠商 BrainChip Inc. 簽署策略合作協議。雙方將整合 BrainChip 神經處理單元（NPU）IP 與擷發科技系統級軟硬體設計能力，攜手為台灣及全球市場加速部署具備高智慧、高能源效率的邊緣 AI （Edge AI）解決方案。

隨著 AI 應用從雲端加速向邊緣端落地，市場對低功耗、高算力的客製化晶片與模組需求急遽升溫。此次結盟將完美結合 BrainChip 具備低於一瓦（sub one-watt）超低功耗特性的先進神經形態神經處理單元（NPU）技術與機器學習工具鏈。同時，結合擷發科技在系統級架構整合、硬體模組設計驗證以及軟體堆疊的深厚實力，共同為客戶提供完整且可直接投入量產的邊緣 AI 模組解決方案。

針對此次策略合作，擷發科技董事長楊健盟表示：「在邊緣 AI 落地的過程中，功耗限制與軟硬體整合的『流程碎片化』是產業目前面臨的最大痛點。 BrainChip 獨創的神經形態架構在超低功耗推論上展現了卓越的優勢。透過這次戰略合作，擷發不僅擴大了邊緣 AI 生態圈，更能將 BrainChip 頂尖的 NPU 技術無縫對接至擷發的系統級設計與 AI 軟體平台中。這不僅高度契合我們『軟體帶動硬體』的戰略佈局，更將大幅縮短客戶從概念驗證（PoC）到終端產品商用化的時程，為智慧車載、安防監控與工業物聯網等高成長市場挹注強大的成長動能。」

雙方的合作將鎖定具備龐大潛力的邊緣 AI 應用領域，包含聲學與語音處理、視覺運算、雷達與光達（LiDAR）感測、遙測技術、網路安全、異常偵測與分類，以及雜訊抑制與訊號增強等超低功耗邊緣推論系統。在技術分工上， BrainChip 將提供 AI 模型指導、專屬模型資產存取，以及 MetaTF 開發流程的工具鏈賦能支援，而擷發科技則將提供 AI SOC 的整合設計搭配成完美的軟硬體整合。

BrainChip 行銷長 Steven Brightfield 指出：「我們非常興奮能邀請擷發科技加入 BrainChip 日益壯大的 AI 生態系。將 BrainChip 支援 Akida 架構的超低功耗技術，與擷發科技強大的硬體設計與軟體堆疊能力相結合，我們將為台灣與全球的客戶提供一條高度簡化且經過驗證的途徑，以應對最嚴苛的邊緣 AI 專案挑戰 。」

未來雙方將持續深化技術合作，並透過全球產業展會、技術論壇及客戶專案驗證，共同推動超低功耗 Edge AI 解決方案落地。擷發科技也將藉由此次合作，進一步擴展國際生態圈布局，強化在 AI 軟體設計服務、 ASIC 設計服務及邊緣 AI 應用市場的競爭優勢。

半導體 美國 晶片

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