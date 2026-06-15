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英國避險基金促楠梓電評估私有化 點名滬士電持股是「隱藏寶石」

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

據彭博15日報導，英國主動型避險基金Palliser Capital已持有楠梓電（2316）約4.3%股權，並致函公司董事會，敦促楠梓電成立獨立委員會，評估私有化或處分轉投資持股等方案，以改善公司長期遭低估的市場價值。

Palliser指出，楠梓電目前股價相較淨資產價值折價超過70%。該基金特別點名，楠梓電持有中國大陸PCB廠滬士電子11.3%股權，估計這筆持股價值超過楠梓電目前整體市值的三倍，形容其為尚未被市場充分反映的「隱藏寶石（）hidden gem」。

滬士電子是AI伺服器供應鏈成員，並為輝達等客戶供應印刷電路板。Palliser認為，隨AI資料中心基礎建設需求成長，楠梓電本業及轉投資價值均未充分反映在股價上，因此建議公司評估私有化，或出售部分滬士電子持股以釋放企業價值。

楠梓電證實已收到Palliser來函，並預計本周與Palliser及另一家新加坡投資機構Metrica Partners溝通。楠梓電表示，目前沒有私有化計畫，也沒有出售滬士電子持股的規畫，主要考量雙方長期維持策略合作關係，但公司願意與投資人討論，並強化股東溝通。

Palliser由Elliott Investment Management前主管James Smith創立，近年積極鎖定具備AI供應鏈題材、但市場價值未充分反映的亞洲企業。該基金今年稍早也曾投資味之素及TOTO，要求兩家公司進一步凸顯半導體材料及零組件業務價值。

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