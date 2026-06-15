持股滬電狂飆外資關注 楠梓電強調：從頭到尾沒有私有化計畫

南部老牌PCB楠梓電（2316）本業穩健成長加上業外持股滬電股價狂飆吸引外資關注，楠梓電今日再次強調，公司專注本業成長，從頭到尾沒有私有化計畫，股東大會一向歡迎投資人參與，也願意和投資者持續溝通，而今年度股東會上投資人已有相關討論，多名股東直接發言也不贊成處分滬電持股。

外資股東Palliser Capital近期才開始關注楠梓電營運，但該股東今年度股東會並無派代表出席，其餘長期投資機構投資人皆有代表出席。

楠梓電今年度6月12日召開股東常會，當時已有股東提問關於市場價值遭低估與長期持股滬電持股相關議題，楠梓電團隊也已在股東大會上回覆股東，市場價值不是公司可掌握，但公司持續改善經營體質。

楠梓電也強調，公司專注本業，本業因應AI市場需求正在高速成長階段，資金也全心專注本業投資，不宜分心在業外。

今年度有股東提問後續是否處分滬電想法，公司則回應，公司要和滬電合作長期之下不宜任意處分，目前沒有這個想法。隨後該股東也說提問本意純關心也不希望公司再處分滬電，其餘股東也贊成公司不宜處分旗下投資的金雞母滬電，應是長期持有相輔相成。