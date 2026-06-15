快訊

匯款3天就刊登？學者揭高教「掠奪性期刊」論文交易

警職媽連控國小教師霸凌兒子、對她性暗示 刑事告不成再告民事

泰王送愛女最後一程！座車內老淚縱橫畫面引熱議 官方未證實

聽新聞
0:00 / 0:00

持股滬電狂飆外資關注 楠梓電強調：從頭到尾沒有私有化計畫

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
楠梓電董事長徐漢忠（右）、楠梓電總經理陳志康。記者尹慧中攝影
楠梓電董事長徐漢忠（右）、楠梓電總經理陳志康。記者尹慧中攝影

南部老牌PCB楠梓電（2316）本業穩健成長加上業外持股滬電股價狂飆吸引外資關注，楠梓電今日再次強調，公司專注本業成長，從頭到尾沒有私有化計畫，股東大會一向歡迎投資人參與，也願意和投資者持續溝通，而今年度股東會上投資人已有相關討論，多名股東直接發言也不贊成處分滬電持股。

外資股東Palliser Capital近期才開始關注楠梓電營運，但該股東今年度股東會並無派代表出席，其餘長期投資機構投資人皆有代表出席。

楠梓電今年度6月12日召開股東常會，當時已有股東提問關於市場價值遭低估與長期持股滬電持股相關議題，楠梓電團隊也已在股東大會上回覆股東，市場價值不是公司可掌握，但公司持續改善經營體質。

楠梓電也強調，公司專注本業，本業因應AI市場需求正在高速成長階段，資金也全心專注本業投資，不宜分心在業外。

今年度有股東提問後續是否處分滬電想法，公司則回應，公司要和滬電合作長期之下不宜任意處分，目前沒有這個想法。隨後該股東也說提問本意純關心也不希望公司再處分滬電，其餘股東也贊成公司不宜處分旗下投資的金雞母滬電，應是長期持有相輔相成。

延伸閱讀

黃仁勳指台灣需要更多的電力 PCB大廠也示警供電不穩恐干擾旺季

元大金控配發股利2.2元 整合集團綜效居金融業永續標竿地位

五千億巨獸00919換股秀 「清倉」聯電剩一張、賣壓警報將解除

00406A今日掛牌！AI龍頭搭「掩護性買權」策略…陳重銘讚：領權利金還免稅

相關新聞

台積電先進封裝訂單外溢商機 英特爾積極搶吃

英特爾上周五收盤價為124.57美元，今年以來股價上漲216.33%，數據也顯示，英特爾執行長陳立武自2025年3月被任命為執行長以來，英特爾股價已飆升超過300%，外界持續關注台積電（2330）先進封裝訂單外溢商機，英特爾積極跨入下可爭取到多少機會，法人也關注同屬英特爾與台積電重要供應商的載板龍頭欣興（3037）與日本大廠IBIDEN（揖斐電）後市。

達人網轉上櫃 乘勢大漲啟動蜜月行情

生活服務媒合平台達人網（7839）（PRO360）15日正式以每股36元轉為上櫃，趁著股市今日大漲，達人網早盤一度漲逾五成，啟動上櫃新股蜜月行情，至上午十時，達人網股價為50.9元，上漲14.9元，漲幅逾41%。

外資調高國巨目標價 看好台灣與日本 MLCC 供應商勝過韓國

國巨*（2327）15日開盤跳升到940元亮燈漲停，隨後獲利賣壓出籠，漲停板遭打開。美系大行調升國巨2026-2028年每股稅後盈餘（EPS）18.2/30.7/42.6元，以明（2027）年27xPE評價，同步升目標。

從回答問題到完成任務 代理式AI如何帶動CPU重返主流

今年台北國際電腦展（Computex）期間，從輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、Arm（安謀）執行長瑞恩·哈斯（Rene Haas）、英特爾執行長陳立武，到高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）等重量級大咖，專題演講幾乎都圍繞「代理式AI（Agent AI）時代到來，原因是人工智慧（AI）應用不僅改變AI資料中心和邊緣端應用的發展，也讓核心晶片出現主流異位的大轉變。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。