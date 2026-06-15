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東海大學曼谷論壇登場 金仁寶總裁許勝雄赴泰揭企業經營之道

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
東海大學泰國教育中心將於6月27日在曼谷舉辦「東海大學曼谷論壇」，邀請金仁寶集團總裁許勝雄赴泰分享企業經營之道。圖／東海大學提供
東海大學泰國教育中心將於6月27日在曼谷舉辦「東海大學曼谷論壇」，邀請金仁寶集團總裁許勝雄赴泰分享企業經營之道。圖／東海大學提供

東海大學泰國教育中心將於6月27日在曼谷舉辦「東海大學曼谷論壇」，邀請金仁寶集團總裁許勝雄赴泰分享企業經營之道，盼透過台灣典範企業家的經驗分享，為在泰台商、企業經營者、專業經理人及新世代接班人帶來更多管理啟發與產業交流機會。

許勝雄長期深耕電子製造、全球供應鏈布局與企業治理，帶領金寶電子集團在台灣、泰國及全球市場建立重要產業影響力。他也是東海大學榮譽講座教授，此次將以「許教授」身分赴泰，為東海泰國專班學員及在泰台商分享企業經營之道。

東海大學泰國教育中心指出，此次論壇為東海大學在泰國推動的「名人講堂」系列活動之一，未來將持續邀請台灣典範企業家、產業領袖與高階經營者赴泰分享經營之道，協助在泰台商掌握產業趨勢、企業轉型、組織治理、世代接班與跨國經營等重要議題。

東海大學泰國教育中心主任謝宗順表示，泰國是台商深耕東南亞的重要基地，也是台灣高等教育推動海外合作與人才培育的重要據點。隨著人工智慧、數位轉型、全球供應鏈重組與東南亞市場快速發展，台商企業面臨的不只是市場競爭，更包括管理升級、人才培育、世代接班與跨國治理等挑戰。東海大學希望透過曼谷論壇與名人講堂系列活動，讓在泰台商能夠近距離接觸台灣具代表性的企業領袖，從真實經營經驗中獲得啟發。

東海大學近年積極推動泰國教育布局，並推動「高階經營管理碩士在職專班泰國境外專班」，已獲教育部核定，將自今年6月17日至7月6日開放招生報名。專班並結合泰國易三倉大學雙聯碩士合作架構，為在泰台商、企業經營者、二代接班人及專業經理人提供就近進修、連結台灣與泰國高等教育資源的學習機會。

東海大學希望透過曼谷論壇與名人講堂系列活動，讓在泰台商能近距離接觸台灣具代表性的企業領袖，從真實經營經驗中獲得啟發。圖／東海大學提供
東海大學希望透過曼谷論壇與名人講堂系列活動，讓在泰台商能近距離接觸台灣具代表性的企業領袖，從真實經營經驗中獲得啟發。圖／東海大學提供

曼谷 東海大學

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