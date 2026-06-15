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擷發科與 BrainChip 簽署策略合作協議
擷發科（7796）於今日宣布，與美國超低功耗神經形態AI半導體矽智財（IP）廠BrainChip簽署策略合作協議。雙方將整合BrainChip神經處理單元（NPU）IP 與擷發科系統級軟硬體設計能力，攜手為台灣及全球市場加速部署具備高智慧、高能源效率的邊緣 AI解決方案。
擷發科表示，隨AI應用從雲端加速向邊緣端普及，市場對低功耗、高算力的客製化晶片與模組需求急遽升溫。此次結盟將結合BrainChip具備低於1瓦（sub one-watt）超低功耗特性的NPU技術與機器學習工具鏈。
同時，結合擷發科在系統級架構整合、硬體模組設計驗證及軟體堆疊的深厚實力，共同為客戶提供完整且可直接投入量產的邊緣AI模組解決方案。
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