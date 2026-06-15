工研院歐洲辦公室成立30周年 促成近百項臺歐創新科技合作

在經濟部支持下，工研院12日於德國柏林舉辦「工研院歐洲辦公室30週年慶祝活動暨科技論壇」，前德國聯邦教育暨研究部部長Bettina Stark-Watzinger親臨祝賀，包括德國洪堡基金會（Alexander von Humboldt Foundation）、歐洲最大應用研究機構Fraunhofer、歐洲最大研發組織協會（EARTO）及德國布朗斯威克工業大學（TU Braunschweig）等重要科研機構代表與會，現場超過120人共襄盛舉。

因應臺灣產業創新與升級需求，工研院於1996年在德國設立歐洲辦公室，作為鏈結歐洲創新生態系的重要窗口。在經濟部產業技術司長期政策支持與研發經費投入下，工研院透過 Horizon Europe、Eureka GlobalStars等多邊合作機制，串聯西歐、中東歐及北歐創新網絡，30年來協助臺灣產學研參與超過20項歐盟研發計畫，與歐洲14個國家簽署合作協議，促成近百項臺歐科技合作案，推動合作從前瞻技術探索，深化至共同研發、場域驗證與產業落地。

此外，工研院為 EARTO 創始會員，並擔任其RTOs International Network（RIN）現任主席，持續配合經濟部科研合作策略，協助臺灣建立更具韌性與前瞻性的跨國研發合作體系。

工研院董事長吳政忠表示，工研院歐洲辦公室成立30週年，不僅見證臺歐科技合作的深化，也反映工研院從技術觀察者轉型為共同創新者的歷程。

他強調科技合作的關鍵不僅在於技術，更在於長期的互信。工研院與Fraunhofer自1992年合作至今，此次續簽5年合作備忘錄，將在既有醫療、資通訊與綠能合作基礎上，進一步拓展AI與機器人等新興領域，共同開創下一階段創新合作契機。

經濟部產業技術司司長郭肇中跨海祝賀，工研院歐洲辦公室成立30年來扮演臺灣與歐洲技術合作的重要前線，協助臺灣創新動能鏈結歐洲科研能量。透過「經濟部A+國際創新研發合作計畫」，臺灣已與德國、英國、法國、西班牙等14個歐洲國家建立深厚技術鏈結，累計支持超過94項合作計畫，推動臺灣企業由「臺灣製造」進一步接軌「歐洲供應鏈」。未來將持續協助深化臺歐創新合作，共同提升產業韌性與全球競爭力。

Fraunhofer國際事務處處長Johann Feckl於專題演講中指出，Fraunhofer與工研院長期合作建立在信任與共同願景之上，是國際科技合作創造長期影響力的典範。他強調，應用研究須透過國際鏈結及早掌握技術趨勢，並加速創新科技落地，尤其在半導體、AI人工智慧及量子科技等關鍵領域。

在歐洲科技與產業合作整體布局，工研院也在英國辦公室成立一周年之際同步舉辦ITRI UK Tech Day，並進一步與英國國家物理實驗室（NPL）建立機構對機構的全面合作關係，雙方合作涵蓋半導體技術、人工智慧及其他相關研發與產業化協作架構，強化雙邊創新鏈結與技術落地，深化臺英在前瞻科技與產業應用上的共創發展。

隨著歐盟新一輪創新與競爭力政策聚焦淨零、醫療生技、數位科技與太空等關鍵領域，工研院將持續透過歐洲辦公室與英國辦公室雙據點布局，深化臺歐科技鏈結。

展望未來，歐洲辦公室將扮演串聯創新生態系的關鍵樞紐，進一步拓展與法國、荷蘭及中東歐等地區科研合作，聚焦無人機等前瞻技術領域。透過串接產、官、學、研及新創生態系，積極推動技術交流、政策對話及跨域創新，協助臺灣產業轉型升級，將地緣政治挑戰轉化為合作機會，讓臺灣成為驅動世界產業轉型的重要力量。