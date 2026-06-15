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擷發科技結盟美國BrainChip聯手搶攻全球邊緣AI商機

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

專注於AI軟體與ASIC設計服務的擷發科技（7796）15日宣布與美國超低功耗神經形態AI半導體矽智財（IP）領導廠商BrainChip Inc. 簽署策略合作協議。

雙方將整合BrainChip神經處理單元（NPU）IP、與擷發科技系統級軟硬體設計能力，攜手為台灣及全球市場加速部署具備高智慧、高能源效率的邊緣AI （Edge AI）解決方案。

隨著AI應用從雲端加速向邊緣端落地，市場對低功耗、高算力的客製化晶片與模組需求急遽升溫。此次結盟將結合BrainChip具備低於一瓦（sub one-watt）超低功耗特性的先進神經形態神經處理單元（NPU）技術與機器學習工具鏈。結合擷發科技在系統級架構整合、硬體模組設計驗證以及軟體堆疊的深厚實力，共同為客戶提供完整且可直接投入量產邊緣AI模組解決方案。

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