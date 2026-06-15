快訊

「徐熙媛」真的成為天上的一顆星 天文館證實是他申請

慟別黃大煒！黃珊珊反擊黃姊「我才是委任律師」 直言死因離奇

美伊和談14點備忘錄草案曝光！美承諾不干涉伊朗內政 砸3000億重建費

聽新聞
0:00 / 0:00

Apple WWDC26全面迎戰AI世代 Siri AI進化成最強智慧助理

聯合報／ 記者黃筱晴／專題即時報導
相機Siri模式下只要輕點快門，Siri即可針對眼前所見內容獲取資訊並給予有用的回應。記者黃筱晴／攝影
相機Siri模式下只要輕點快門，Siri即可針對眼前所見內容獲取資訊並給予有用的回應。記者黃筱晴／攝影

AppleWWDC26全球開發者大會正式揭曉新一代Apple Intelligence，宣告全面進駐iPhoneiPad與Mac等全平台裝置的日常操作中。從Siri AI大幅進化、跨App智慧操作，到照片編輯、自動化捷徑與兒童安全功能全面升級，這場年度盛會不只是作業系統更新，更展現Apple如何將AI真正融入日常生活。

新一代Apple Intelligence登場

本次發表會最受矚目的焦點，無疑是深度整合至所有產品中的Apple Intelligence，透過裝置端運算、私密雲端運算，讓AI不再只是聊天工具，而是無縫融入日常生活、主動協助完成任務的智慧助手。

全新架構的Siri AI徹底脫胎換骨，進化為具備強大個人情境理解與螢幕感知能力的智慧助理。現在的Siri AI能夠聽懂連續對話，並具備跨App操作的多步驟執行能力。舉例來說，當使用者在手機畫面上閱讀一封關於露營計畫的電子郵件時，只需隨口吩咐，Siri AI就能讀懂螢幕上的內容，自動將信件中提及的裝備加入備忘錄中的打包清單，並同時建立定位提醒，省去了繁瑣的複製貼上與畫面切換。

Siri AI具視覺智慧能力 首推Siri App

此外，Siri AI也首度具備視覺智慧能力。使用者只要開啟相機並進入Siri模式，將鏡頭對準書籍、地標或餐點，系統便能快速辨識內容，提供閱讀推薦、地點資訊或食物熱量估算。為了讓體驗延伸至更多裝置，Apple同步推出獨立Siri App，支援透過iCloud私密同步對話紀錄，讓使用者能在iPhone、iPad、Mac與Apple Vision Pro之間無縫接續任務。

在創意應用方面，Apple Intelligence也進一步強化照片編輯體驗。全新「空間重構」功能可重新調整照片構圖與視角，延伸工具則能透過AI補齊畫面邊緣，而升級版清除工具也能以更自然的方式移除不必要的物件，讓修圖流程更加直覺。

另外，對於渴望自動化生活卻因為設定邏輯太複雜而退卻的人，全新的「描述捷徑」功能堪稱救星，只需用自然語言說出想要的結果，系統就能自動理解並組合好所有動作，例如輸入「幫我整理今天的行程並提醒未完成事項」，系統便會自動串聯行事曆與提醒事項。

全新描述捷徑功能 用說的就行

Safari瀏覽器也在Apple Intelligence的加持下變得更加聰明，不只能輕點一下就依主題自動分類密密麻麻的分頁，更加入通知我功能，只要口語描述想留意的網頁變化，不論是商品補貨或機票降價，Safari都會主動追蹤並發出通知。

與多數高度依賴雲端運算的AI服務不同，Apple持續強調以裝置端運算為基礎，並透過私密雲端運算處理較複雜的請求，在提升智慧化體驗的同時兼顧個人隱私與資料安全，這也成為Apple Intelligence最核心的差異化特色之一。

兒童安全功能升級 守護孩子數位生活

全新升級的兒童安全與家長控制功能，迎來近年最大幅度的系統級更新。面對兒童沉迷3C產品所衍生的情緒與行為問題，以及親子在學習與管教間的拉鋸，Apple透過更完整的管理工具，讓家長能掌握孩子可接觸的內容、聯絡對象與裝置使用時間，從孩子第一次接觸裝置開始，就建立更安全且正向的數位體驗。

設定兒童帳號時，系統將依照年齡自動帶入相關保護機制，並內建與美國兒科學會合作制定的建議，例如睡前1小時減少接觸電子產品，作為家長規劃數位生活的參考。Apple強調，這些建議並非硬性規定，家長仍可依照孩子的成熟度與家庭作息，彈性調整娛樂、遊戲與社群媒體的使用時間。

今年更新也擴大「通訊安全」功能範圍，除了裸露內容外，血腥與暴力影像也會受到偵測與保護。所有影像分析皆透過裝置端晶片運算完成，不會上傳至雲端，兼顧安全與隱私。全新的「詢問可否瀏覽」功能則可限制孩子造訪新網站，並支援採用WebKit架構的第三方瀏覽器。

比起單純限制孩子使用裝置，Apple更希望透過這些工具協助家庭建立健康的數位習慣。當家長與孩子共同討論並設定使用規範時，孩子往往更願意遵守規則，也能逐步培養自主管理能力。相較於過去強調管控的家長控制工具，Apple這次更著重親子共同參與，希望將科技從管理工具轉化為親子溝通與陪伴的橋梁，協助家庭在數位時代找到更好的平衡。

從地圖到音樂 8大服務體驗更完整

除了Apple Intelligence之外，Apple也同步為旗下多項服務帶來更新，從地圖、尋找、Apple Wallet到Apple Music與Apple Fitness+全面升級。

尋找功能強化位置分享彈性，可自訂分享時長與對象，Apple Watch也整合裝置、物品與人物尋找功能。Apple Wallet支援將會員卡與集點卡數位化存入，飯店數位鑰匙也能查看住宿資訊與活動通知；Apple Pay則優化付款介面，方便管理回饋與帳戶資訊。Apple Podcasts首度將影片Podcast體驗擴展至Mac與Apple TV。

此外，iCloud共享相簿支援完整解析度分享、臨時相簿與跨平台協作；Apple Music新增歌詞翻譯、歌詞發音及自動混音功能，降低跨語言聆聽門檻。Apple Fitness+則擴充女性健康功能，新增前更年期與更年期支援，並推出相關訓練課程。

從工作、生產力到家庭與娛樂，WWDC26所展示的並非遙不可及的未來科技，而是AI如何實際融入每個人的日常生活。隨著Apple Intelligence逐步進駐所有Apple裝置，未來使用者與科技的互動將變得更自然、更直覺，也讓人工智慧真正從概念走向生活。

為了讓家長更容易理解、更輕鬆完成設定，Apple推出兒童安全專屬網站，內容包含最新工具、資源與常見問答。記者黃筱晴／攝影
為了讓家長更容易理解、更輕鬆完成設定，Apple推出兒童安全專屬網站，內容包含最新工具、資源與常見問答。記者黃筱晴／攝影

Safari智慧瀏覽工具新增了「通知我」與「描述延伸」等實用新功能。記者黃筱晴／攝影
Safari智慧瀏覽工具新增了「通知我」與「描述延伸」等實用新功能。記者黃筱晴／攝影

Siri AI已整合到iPad和Mac的Spotlight中，使用者幾乎可以搜尋任何主題的答案。記者黃筱晴／攝影
Siri AI已整合到iPad和Mac的Spotlight中，使用者幾乎可以搜尋任何主題的答案。記者黃筱晴／攝影

新的照片編輯工具提供了「清除」、「延伸」、「重構」3種選擇。記者黃筱晴／攝影
新的照片編輯工具提供了「清除」、「延伸」、「重構」3種選擇。記者黃筱晴／攝影

新一代Apple Intelligence透過全新架構與能力，在系統中驅動多項實用功能，讓使用者每天進行的各種操作變得更加簡易。圖／Apple提供
新一代Apple Intelligence透過全新架構與能力，在系統中驅動多項實用功能，讓使用者每天進行的各種操作變得更加簡易。圖／Apple提供

Apple執行長Tim Cook於WWDC26發表開場演說，這是他9月交棒給John Ternus前的最後一場WWDC演講。圖／Apple提供
Apple執行長Tim Cook於WWDC26發表開場演說，這是他9月交棒給John Ternus前的最後一場WWDC演講。圖／Apple提供

iPad iPhone Apple WWDC

延伸閱讀

「AI KITCHEN」是什麼？一分鐘測出你的「料理人格」，解鎖專屬智慧廚房新生活

2026 WWDC Siri AI登場！5大亮點擁抱最聰明的個人助理

Apple Intelligence全面接管蘋果預設App！Safari 支援「網頁搶票盯盤」、捷徑導入自然語言生成

2026 WWDC照片功能進化！9大升級讓相機與照片變聰明

相關新聞

達人網轉上櫃 乘勢大漲啟動蜜月行情

生活服務媒合平台達人網（7839）（PRO360）15日正式以每股36元轉為上櫃，趁著股市今日大漲，達人網早盤一度漲逾五成，啟動上櫃新股蜜月行情，至上午十時，達人網股價為50.9元，上漲14.9元，漲幅逾41%。

外資調高國巨目標價 看好台灣與日本 MLCC 供應商勝過韓國

國巨*（2327）15日開盤跳升到940元亮燈漲停，隨後獲利賣壓出籠，漲停板遭打開。美系大行調升國巨2026-2028年每股稅後盈餘（EPS）18.2/30.7/42.6元，以明（2027）年27xPE評價，同步升目標。

從回答問題到完成任務 代理式AI如何帶動CPU重返主流

今年台北國際電腦展（Computex）期間，從輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、Arm（安謀）執行長瑞恩·哈斯（Rene Haas）、英特爾執行長陳立武，到高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）等重量級大咖，專題演講幾乎都圍繞「代理式AI（Agent AI）時代到來，原因是人工智慧（AI）應用不僅改變AI資料中心和邊緣端應用的發展，也讓核心晶片出現主流異位的大轉變。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。