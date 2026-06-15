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外資調高國巨目標價 看好台灣與日本 MLCC 供應商勝過韓國
國巨*（2327）15日開盤跳升到940元亮燈漲停，隨後獲利賣壓出籠，漲停板遭打開。美系大行調升國巨2026-2028年每股稅後盈餘（EPS）18.2/30.7/42.6元，以明（2027）年27xPE評價，同步升目標。
券商表示，AI 基礎建設使用的高容量 MLCC，其製造複雜度遠高於主流 MLCC 產品，而且用量也是大幅增加。舉例：VR200機櫃中 47μF 以上 MLCC 的需求量相較GB300 增加約 210%。所以，47μF 以上 MLCC占總MLCC數量超過30%，而GB300則不到20%。不僅單純數量增加，而是產業往更高容量發展。
也因為對其他MLCC 類別產生的排擠效應，券商看到多項0201與 0402 MLCC（1μF 以下）的現貨價格已明顯上漲，部分料號甚至出現數倍的價格漲幅。在供需環境持續緊張的情況下，券商認為國巨有完整產品組合，且PEG僅約0.8倍，調升獲利預估的同時也調高目標。
另一家美系對該產業的觀察是導入超高容量新規格 MLCC（1005-47μF）的同時會使產能折損（Capacity Penalty/Trade Loss）快速增加，導致的結果就是未來三年對產能有雙位數百分比的負影響，對消費性也有衝擊。狀況就是預估產業由2025年供給過剩 10%，會轉為 2028 年供給短缺6%，程度更勝於上一波2017-2018年的周期。券商喜歡日本/台灣的MLCC供應商大於韓國。
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