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蘋果首款折疊機將與 iPhone 18 時程錯開 避免「網內互打」

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

外界原本預期，蘋果首款折疊iPhone將與iPhone 18系列新機同步於今年秋季上市，如今可能延宕至明年初，業界分析，蘋果將兩款旗艦機上市時間錯開，應是考量市場區隔性，以及避免關鍵原料互相排擠產能等兩大因素。

業界分析，蘋果每年推出iPhone新機，新機每年出貨量都至少7,000萬至9,000萬支，堪稱主力機種，相較之下，折疊iPhone雖仍有其賣點，但主要客群訴求不同，為了避免「網內互打」，適合做出市場區隔，是合理的策略。

其次，由於目前AI資料中心吸走許多關鍵零組件產能，包括CPU、GPU、記憶體等，導致筆電、智慧手機等消費性產品嚴重缺料，蘋果若同時推出iPhone 18系列與折疊iPhone，不僅提高零組件備貨難度，且容易導致產能排擠，若因缺料而無法讓新品順利出貨，蘋果並不樂見。

蘋果 iPhone 時間

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