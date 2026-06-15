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塔塔 iPhone 零組件廠出包 鴻海有望迎印度轉單
印度iPhone製造商塔塔集團旗下一家iPhone零組件製造商被指控汙染水源，恐遭勒令停工，鴻海（2317）身為印度iPhone第一大製造廠，一旦塔塔的iPhone製造廠出貨延宕，鴻海有機會迎來轉單。
路透報導，印度一家環保監管機構指控，塔塔集團旗下一家為iPhone生產零組件的工廠排放廢水，造成周邊農田地下水遭到汙染，若塔塔方面無法給出合理解釋，該工廠將被勒令停產。
印度塔塔電子是蘋果推動iPhone生產基地實現供應鏈多元化布局的核心合作工廠，也是蘋果在南亞僅次於鴻海的第二大供應商。
市場研究機構CounterPoint的數據顯示，2026年印度生產的iPhone，預計將占全球總產量26%，而四年前相關比率僅6%。尤其輸往美國的iPhone，許多都是在印度製造，以避免美中貿易衝突。
此次被調查的塔塔工廠位於印度南部泰米爾納德邦的霍蘇爾，主要生產iPhone手機背板及其他零部件。 數月來，工廠周邊農戶不斷向泰米爾納德邦汙染控制委員會投訴，稱工廠廢水汙染農田與露天水井。
路透查閱了一份此前未公開、簽發於2026年5月25日的監管檔，文件顯示，自2025年12月至2026年5月，監管部門針對相關投訴，先後開展五次現場核查。這份汙染委員會向塔塔發出的警示檔指出，核查發現該工廠將廢水排入廠區內的雨水收集池，池水外溢後，汙染周邊農田露天水井的地下水。
塔塔電子在致路透的聲明中表示，該公司已委託具備資質的第三方實驗室開展獨立檢測，結果證明企業完全符合各項監管規定。
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