蘋果新機秀…i18、折疊機 帶台廠旺到明年

供應鏈傳出，蘋果將在今年秋天先推出iPhone 18系列新機，首款折疊iPhone接棒明年初上市。隨著蘋果旗艦新機連發，台積電（2330）、鴻海（2317）、大立光（3008）等協力廠也將打破過往每年旺季到年底止步態勢，一路旺到2027年首季。

過往蘋果都是在每年9月發表iPhone新機，三星則是在2月世界行動通訊大會（MWC）期間推出S系列機皇。一旦蘋果明年初發表首款折疊iPhone，將和三星可望在明年MWC期間推出的S27系列旗艦新機「強碰」，首度出現上半年蘋果旗艦機對決三星機皇的狀況，引爆業界話題。

蘋果供應鏈向來不評論客戶出貨狀況。不過，蘋果主力鏡頭供應商大立光執行長林恩平已先在股東會透露口風，強調「今年第4季因客戶新機排程因素，將比往年更忙，部分新機會在第3季發表，部分則移至明年初。」業界認為，林恩平口中的「客戶部分新機明年初發表」，就是指蘋果首款折疊iPhone。

折疊iPhone軸承供應商新日興總經理阮朝宗也提到，目前針對大客戶折疊機的產品，新日興已萬事俱備，只待客戶決策後，才會知道實際出貨時程。

業界人士分析，從大立光與新日興的說法推測，蘋果首款折疊iPhone很可能會「先發表、後上市」，真正出貨時程將落在明年初，在此之前，會先以iPhone 18系列為主。法人認為，即便折疊iPhone上市時間恐較市場原本預期略晚，對供應鏈而言不見得是壞事，反而能將下半年旺季延續到明年初，甚至搭上大陸農曆年商機，並且擠壓主要競爭對手三星的銷售表現，一舉兩得。

市調機構預期，折疊iPhone有望在推出第一年就豪取全球折疊機將近三成市占，出貨量上看1,100萬支，劍指當前三星的折疊機霸主地位，而OPPO、華為、vivo、摩托羅拉等品牌廠也正嚴陣以待。

此外，市場預估，折疊iPhone售價很可能落在2,000美元（約新台幣6.4萬元），將是史上最貴的iPhone，最頂規的版本售價很可能突破新台幣7萬元。

供應鏈方面，台積電、鴻海、大立光都是蘋果新機主要夥伴，鴻海橫跨iPhone 18與折疊iPhone組裝，台積電代工A系列處理器，大立光供應鏡頭。另外，新日興與鴻海的合資公司則擔綱折疊iPhone最關鍵的軸承供應商。