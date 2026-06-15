台積電先進封裝供不應求 訂單外溢日月光、力成搶食商機

今年台北國際電腦展（Computex）期間，從輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、Arm（安謀）執行長瑞恩·哈斯（Rene Haas）、英特爾執行長陳立武，到高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）等重量級大咖，專題演講幾乎都圍繞「代理式AI（Agent AI）時代到來，原因是人工智慧（AI）應用不僅改變AI資料中心和邊緣端應用的發展，也讓核心晶片出現主流異位的大轉變。

2026-06-15 07:01