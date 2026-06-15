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SpaceX 發展太空 AI 光通訊扮要角...濾光片廠也有好處

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北報導

SpaceX發展太空AI，光通訊扮要角。SpaceX將為AI伺服器組裝廠及光通訊業者帶來更多商機之際，由於「光」在太空中須以真空傳遞，需要濾光片將雜光及干擾濾除，使得「濾光片」躍居太空AI關鍵元件，統新（6426）、東典光電（6588）等台系濾光片廠都將受惠。

統新總經理魏敬易先前曾表示，該公司耕耘濾光片多年，針對抗輻射及抗溫差等方面進行重新設計後，已成功通過測試，未來將會透過合作夥伴出貨低軌衛星大廠。

業界分析，在太空中，光的傳播性最好傳遞，透過雷射進行資料傳輸，是最有效率也最省力的方式，但由於光是在真空中直接進行傳輸，不像藉由光纖傳輸時有固定軌道，因此發射端與接收端的對位準確度將會是影響資料傳輸品質的重要關鍵。再來則是太空中有許多干擾的輻射及雜訊，需要在接收端放入濾光片，去除不需要的雜訊，才能提高資料傳輸品質。

另外，太空中仍有許多不同的條件要考慮，如無法透過空氣對流，只能透過傳導或是輻射的方式進行散熱，偏偏光學元件又對溫度十分敏感，一旦光學鏡頭因高溫而變形，整個光路結構都將被破壞。

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