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SpaceX衝太空AI 鴻海、廣達、聯亞、聯鈞等迎新商機

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北報導
SpaceX上周五（12日）IPO，成功募得約750億美元（逾新台幣2.3兆元）資金，收盤股價大漲近二成，透露市場看旺後市。 路透
SpaceX上周五（12日）IPO，成功募得約750億美元（逾新台幣2.3兆元）資金，收盤股價大漲近二成，透露市場看旺後市。 路透

SpaceX上周五（12日）IPO，成功募得約750億美元（逾新台幣2.3兆元）資金，收盤股價大漲近二成，透露市場看旺後市。隨銀彈上膛與市場買盤大力支持，為SpaceX後續衝刺太空AI添底氣，鴻海（2317）、廣達（2382）等ODM夥伴沾光，光通訊族群聯亞（3081）、聯鈞（3450）等也將迎來新商機。

SpaceX揭露第一代AI衛星「AI1」設計草稿及核心技術參數，全面進軍太空AI市場，規劃2027年底前實現每年1GW（10億瓦）太空AI算力的年化部署量，2028年逐步推進商業化，並在2030年推升至100GW。

業界指出，SpaceX要發展太空AI，首要之務是打造更多AI伺服器機櫃，預料其第一代AI1衛星就會把輝達GB300 AI伺服器機櫃送上太空。

根據SpaceX揭露的第一代AI1衛星電力配置規劃，業界研判，SpaceX每發送一顆衛星，就會將一個GB300 AI伺服器機櫃送入太空，需求龐大，相關伺服器組裝應仍由鴻海、廣達、緯創（3231）等夥伴操刀，再交付給SpaceX進行與衛星本體組裝以及太空適應性的最終調校。

業界以GB300單櫃能耗135kW估算，SpaceX每年1GW的太空算力年化部署量，相當於每年增加約7,400櫃GB300 AI伺服器需求，相關供應鏈訂單可期。

光通訊業者也將迎來新商機，相關族群也將雨露均霑。目前，SpaceX的新一代星鏈（Starlink）衛星採用的雷射光路，已能支援單軌道1Tbps級別的高速頻寬。

SpaceX規劃，AI1衛星之間將透過更先進的雷射光路直接互聯，藉此在太空中形成高傳輸、低延遲的資料傳輸網路，使得大規模AI運算任務能在不同的衛星節點間達成高效協同和數據交換，加快運算速度。

業界研判，相關雷射光路直接互聯功能主要元件供應商為Coherent、Lumentum這兩大國際雷射巨頭，其中，聯亞等磷化銦（InP）磊晶片供應商，同樣是雷射模組不可或缺的一員，而聯鈞為Coherent雷射封裝代工廠，都將受惠。

太空 廣達 ODM

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