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盟立打入台積CoPoS鏈！董座高喊今年營運大爆發 訂單能見度三年無虞
盟立（2464）打入台積電最新CoPoS先進封裝供應鏈，董事長孫弘高喊今年營運將大爆發。盟立執行長林世東直言：「需求熱況前所未見」，訂單能見度「別說一年，三年都沒問題」。
盟立近年積極轉型，聚焦半導體自動化系統及人形機器人市場。林世東分析，不同於先進製程設備由國際大廠壟斷，先進封裝設備則是台廠的天下。
他透露，盟立先前已是台積電CoWoS先進封裝重要設備夥伴，近期更乘勝追擊，打入台積電新世代CoPoS先進封裝供應鏈，已陸續交貨CoPoS必備的自動化系統，成為挹注營運成長的動能之一。
受惠於半導客戶拉貨積極，盟立5月合併營收7.02億元，攀上近15個月來單月新高，月增7.3%，年增30.8%；前五月合併營收32.21億元，年增15.2%，是近三年同期新高。
孫弘預告，盟立已走過轉型低谷，今年將迎來營運大爆發。由於客戶新訂單陸續發包，盟立統計，目前在手訂單金額已重回百億元。林世東說，需求熱況「前所未未見」；至於訂單能見度，「別說一年，三年都沒問題」。
另外，因應機器人的需求成長，盟立除成立「具身智能（Embodied AI）事業群」，全力發展機器人，並結合轉投資盟英等資源，要把AI應用落實在機器人。
盟立規劃，「具身智能事業群」今年會推出量產機型，首波導入台灣半導體與載板廠的巡檢與工站輔助需求，同步鎖定供應鏈安全性要求更高的歐美市場，布局製造組裝、物流倉儲、維運輔助與AI研究等多元應用領域。
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